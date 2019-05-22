Политика

«Госизмена» Порошенко. Как Портнов мстит украинским властям и топит своего протеже Зеленского

Экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрей Портнов направил в ГБР иск против экс-президента Петра Порошенко с обвинением в госизмене, но ударит это отнюдь не только по бывшему главе государства.

Только вернувшись в Украину, Портнов, как и предсказывали многие, тут же начал засыпать бывшую власть юридическими претензиями, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

Он не без удовольствия напомнил, что экс-президент Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования, и тут же подал в Госбюро расследований сообщение о совершении преступления бывшим главой государства. Обвинения в адрес экс-президента более чем серьезные – государственная измена, попытка захвата государственной власти, превышение власти и служебных полномочий.

В чем же заключается, по мнению Портнова, измена Порошенко? Бывший главный юрист Януковича утверждает, что Порошенко отдав приказ, отправить корабли ВМС через Керченский пролив, умышленно совершил «провокации агрессивных и прогнозированных действий российских военных по время напряженной ситуации», что привело к потерям ВМС ВСУ.

Кроме того, экс-президент, по мнению Портнова, устроил провокацию с кораблями, чтобы ввести в стране военное положение, отменить президентские выборы и таким образом незаконно удержаться у власти.

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Сама история вкратце выглядит так: 25 ноября 2018 г. российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу». Корабли ВМС Украины направлялись из Одессы в Мариуполь, на борту находилось 24 украинских военнослужащих, из которых трое получили ранения. Все они теперь под стражей в России.

Москва обвиняет украинских моряков в «незаконном пересечении границы». Украина же настаивает, что столкновение произошло в нейтральных водах, а корабли имели полное право идти через пролив (согласно действующему украинско-российскому договору). К тому же за несколько месяцев до этого украинские военные катера уже прошли Керчь, направляясь в Бердянск. В итоге Киев считает захваченных и арестованных Россией моряков военнопленными и подал об этом иск в международный суд.

На обвинении президента в керченской «провокации» Портнов не остановился, усмотрев в последовавшем за событиями в проливе введением военного положения узурпацию власти главой государства, пуще того – попытку отмены президентских выборов. Зачем же блестящему юристу понадобилось нападение на экс-президента буквально сразу после возвращения в Украину и к чему это может привести?

Безусловно, главная цель иска – дискредитация предыдущей власти, чтобы максимально снизить ее рейтинг перед грядущими парламентскими выборами и набрать электоральных баллов власти новой – недаром Портнова уже давно связывают с Владимиром Зеленским и его «патроном» Игорем Коломойским.

Пока неизвестно, как отреагируют на иск в ГБР, но по закону бюро должно регистрировать любое поступающее к ним сообщение о преступлении, даже если оно является чистой выдумкой. Пока результатом стало начало медийной раскрутки иска, позиции которого до боли напоминают сводки роспропаганды о случившемся с нашими моряками в проливе.

Если дело получит ход, то можно ожидать два очень негативных для Украины в целом результата. Во-первых, в документе ни разу не говорится о том, что именно Россия выступила агрессором против Украины, и этот тревожный сигнал наверняка заметят союзники и недруги Украины.

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У России появится возможность доказать в международных судах, что, мол, никакой агрессии не было – была провокация, раз соответствующий иск против руководства рассматривается госорганами самой же Украины. Союзники же будут просто недоумевать – полгода Украина просила наказания за подлое нападение на своих моряков, а теперь сама же называет это «дерганием тигра (то есть России) за усы».

Во-вторых, рассмотрение дела создает опасный прецедент для обороноспособности нашего государства, ведь в таком случае любого командира можно будет отправлять в тюрьму за неудачную операцию, масштаб при этом роли не играет. Для большей части и так не особенно инициативных командиров украинской армии это будет сигналом – инициатива наказуема, что будет не только возвращением к советским порядкам, но и крайне опасным фактором в боевых условиях.

Военные знают, что все факторы при планировании операций учесть невозможно, и потери случаются и от независимых от командования причин. Теперь же каждый начальник средней руки вместо проявления смекалки и стратегического мышления будет проявлять себя минимально, следуя принципу «как бы чего не вышло».

В любом случае у ГБР есть немного времени, чтобы прояснить ситуацию и заявить, что преступления в изложенных фактах нет, либо принять иск к рассмотрению по всей форме. Во втором случае в Кремле получат «жирный» подарок буквально на второй день президентства Владимира Зеленского, который невольно оправдает ожидания обитателей Кремля, и это даже с натяжкой нельзя будет назвать успешным началом политической карьеры первого лица.

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