Политика

Дестабилизация воющей страны. Досрочные парламентские выборы в Украине – это ошибка

Досрочные выборы как дестабилизирующий фактор в воюющей стране.

Почему я считаю ошибкой досрочные выборы Верховной Рады – такой вопрос мне задают довольно нередко, пишет на своей странице в Facebook замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Итак:

1. Досрочное прекращение полномочий ВРУ является дестабилизирующим фактором в воюющей стране, и это может негативно отразиться на безопасности государства.

2. Досрочные выборы означают выборы по старым действующим правилам, что, на мой взгляд, непременно приведет к надоевшей, всецело коррумпированной парламентской системе. В новую ВРУ вновь пройдут «партии лидерского типа» (ни одной идеологической партии!) И мажоритарщики.

3. Действующие правила сохраняют олигархическую модель существования страны.

Как и ранее полагал и сейчас придерживаюсь мнения о нецелесообразности роспуска Рады. Наоборот, под давлением гражданского общества и международных партнеров надо заставить действующий состав парламента принять необходимые изменения в избирательный кодекс и лишь затем проводить выборы!

Заявление президента считаю слишком эмоциональным, направленным на «электорат», а не реализацию стремлений по изменению нынешней системы.

Хотя, справедливости ради, в очередной раз отмечу: ни в одной из предвыборных программ 39 кандидатов я не нашел предложений по разрушению олигархической модели управления страной. Именно эта модель и является первоисточником всех проблем: повальная коррупция, низкий уровень жизни, политическая и финансовая нестабильность.

 

И больше не задавайте мне идиотского вопроса «а почему за пять лет не сделали?». Именно сейчас сложилась политическая ситуация, способствующая таким изменениям, именно сегодня.

Автор Георгий Тука
Источник Facebook
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