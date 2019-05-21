Неуважение к закону – дорога к краху. Портников об инициативе роспуска парламента Зеленским

Не так важно, на что именно он будет ссылаться в этом указе. И сам президент, и его юристы, и его сторонники будут прекрасно знать, что глава государства пошел на сознательное нарушение законов страны и ее Конституции, растоптал право, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

Но они будут лгать самим себе, потому что так надо. И в этом ничем не отличаться от россиян, которые тоже прекрасно знают, что их войска находятся на нашей земле, но лгут, что «настамнет» потому что так надо.

Более того, оппоненты этого президентского решения, которые будут утверждать, что глава государства нарушил закон и даже подавать в Конституционный суд, тоже согласятся с ним. Оно им нужно. Потому что у них развернуты избирательные штабы, потому что у них мобилизованы избиратели.

Потому что им нужно, чтобы новый президент нарушил Конституцию – чтобы потом, когда избиратели в очередной раз разочаруются в своем кумире и возненавидят его, избавиться от Зеленского на законных основаниях. Избавиться как от нарушителя Конституции, а не просто как от человека, не оправдавшего иллюзий толпы.

Так в украинской истории было уже не раз и не два. Ярче всего проявилось, когда узурпировал власть Виктор Янукович. Когда незаконно создавали коалицию в парламенте, когда с помощью продажного Конституционного суда переписывали под узурпатора Основной закон страны. И тогда все было всем понятно – но сторонники Януковича, этого “крепкого хозяйственника”, делали вид, что ничего не заметили.

А оппозиция была заинтересована в том, чтобы ее главный враг сам выкопал себе политическую могилу. И не ошиблась в расчетах – только вот крах Януковича обернулся не только его личным поражением, но еще и кровью, войной, потерей территорий и экономической катастрофой.

Сейчас все будет примерно также. Успех будет коваться примерно теми же людьми и их учениками – вначале с помощью нарушения Конституции получат послушный парламент, потом с помощью Конституционного суда отменят закон о люстрации и обеспечат реванш “настоящих” профессионалов. И страна вернется в 2010 год, чтобы потом – только намного быстрее, чем в недавнем прошлом – вернуться в 2013-й.

Нарушение Конституции, неуважение к праву – и это то, что украинцы никак не могут понять – это всегда дорога к политической, социальной и экономической катастрофе. Украина уже на этом пути.

Одни готовы к реваншу, другие с интересом наблюдают, как их оппоненты-триумфаторы роют себе новую политическую могилу вблизи от могилы Януковича. Но в результате богатые станут еще богаче, а бедные – еще беднее.

В результате будут надолго утрачены шансы, которые появились благодаря Майдану 2013-2014 годов. В результате будут новые трагедии, новые поражения, новые потери. В результате страна опять окажется в тупике, из которого не сможет выбраться.

В тупике потому, что невозможно построить диктатуру там, где нет денег для удовлетворения запросов толпы. И невозможно построить демократию там, где нет уважения к закону.