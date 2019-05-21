Политика

Верховная Рада капитулировала. Зеленский получил всю Украину во владения

На консультациях с новым президентом Владимиром Зеленским лидеры парламентских фракций не только согласились на роспуск парламента, но и согласовали приблизительную дату и формат досрочных парламентских выборов.

По последним данным, озвученным политиками по выходу из совещательной комнаты, парламент распускается, выборы назначаются на 21 или 28 июля. При этом парламентарии намерены внести изменения в избирательное законодательство, ликвидировав мажоритарную составляющую выборов и уменьшив проходной барьер до 3%, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Таким образом, досрочные выборы, скорее всего, пройдут по чистой пропорциональной системе с закрытыми списками. Открытые списки, о которых говорил Зеленский в своей инаугурационной речи, скорее всего так и останутся словами.

Во-первых, выборы по открытым спискам – это слишком сложно и можно банально не успеть принять внятный законопроект за небольшое время, во-вторых, вряд ли эту идею поддержат нардепы, даже в обмен на уменьшение проходного барьера.

Кому выгодна новая избирательная система

В первую очередь такая система выгодна, собственно, Владимиру Зеленскому и «Слуге народа». Партия нового президента на волне его огромной популярности и при отсутствии мажоритарки вполне может рассчитывать на единоличное большинство в новом парламенте.

По имеющимся данным закрытой социологии, «Слуга народа» на досрочных выборах может получить около 40% голосов. При этом, если в список этой партии можно наполнить кем-угодно, – под брендом Зеленского за все это все равно будут голосовать, то сильных мажоритарщиков у президентской партии пока совсем нет. 40% от 225 мест в парламенте при мажоритарке явно меньше, чем 40% от 450 мест при ее отсутствии.

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Кроме того, если «Слуга народа» еще нарастит рейтинг к выборам, то за счет приблизительно суммы голосов тех партий, которые не преодолеют 3% барьер (на последних выборах таких было около 7,5%) и которые будут распределены между победителями пропорционально их результату, партия президента может рассчитывать на 226 мест в парламенте.

Кроме того, отмена мажоритарки выгодна тем политсилам, у которых нет в обойме сильных мажоритарщиков. Так, например «Батьківщина», которая, по всем прогнозам, преодолевает и 5% барьер, располагает на сегодняшний день очень ограниченным числом кадров, способных уверенно взять округ, а это значит, что потери от уменьшения барьера до 3% для них меньше, чем приобретения от ликвидации мажоритарки.

Также более чем очевидно, что уменьшение проходного барьера выгодно всем партиям, которые балансируют на грани преодоления 5%, или вовсе не имеют шансов. Это в первую очередь «Народный фронт», Радикальная партия и «Самопоміч», ахметовский «Оппоблок» во главе с Александром Вилкулом, а также в какой-то степени группы «Відродження» и «Воля народа», если последние вдруг решат идти на выборы, а не разбегутся по другим проектам.

Кто пострадает из-за новых избирательных правил

В первую очередь пропорциональные выборы с низким проходным барьером не выгодны партии бывшего президента Петра Порошенко «Солідарність». Проходной барьер в 5% они гарантированно преодолевали, к тому же имели наибольшее представительство мажоритарщиков в своей фракции. Что в сумме давало им неплохой потенциальный результат и возможность создать сильную оппозиционную президенту фракцию.

Теперь же «Солідарність» наберет явно меньше ожидаемого. Тем не менее ряд групп нынешней фракции БПП вполне могут и поддержать отмену мажоритарки в обмен на снижение барьера. Ведь в таком случае у УДАРа Виталия Кличко куда больше перспектив идти в сольное плавание, как и у части нардепов, ориентирующихся на премьера Владимира Гройсмана.

Еще одним пострадавшим станет «Оппозиционная платформа – За життя», то есть левочкинско-медведчуковская часть нынешнего «Оппоблока». Они также легко бы преодолели барьер в 5% плюс к тому имели возможность провести много мажоритарщиков в восточных и южных областях.

К чему приведет смена избирательного закона

В итоге получается так, что согласившись на ликвидацию мажоритарки и уменьшение проходного барьера, нынешний парламент добровольно отдал парламент и страну в руки Владимира Зеленского, получив взамен несколько больший шанс остаться представленным в будущей Раде.

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Помимо того что у «Слуги народа» теперь вырастают шансы на собственное единоличное большинство, но (даже если это не произойдет) партия Зеленского явно создаст самую большую фракцию в парламенте и получит большую свободу в выборе партнеров по коалиции.

При этом при присутствии в парламенте достаточно большого числа небольших по составу фракций, гораздо меньше шансов, что у кого-то окажется «золотая акция» и он сможет контролировать власть. Партия Зеленского в этих условиях сможет легко менять «младших партнеров», которые никак не будут незаменимыми.

Автор Виталий Дяченко
Источник Деловая Столица
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