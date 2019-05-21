Сейф, как орудие против роспуска парламента. История попыток разгона Верховной Рады в Украине

Глава государства скромно умолчал о юридических основаниях для праздника демократии, отведя нардепам еще два месяца на «важные решения». Теоретически обоснованием для будущего указа Зеленского может быть решение знаменитого столичного Окружного админсуда об отсутствии коалиции, принятое по иску двухлетней давности, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

Это решение юридически небезупречно, но если большая часть фракций не будет сопротивляться роспуску – президент издаст указ и даст старт избирательной гонке. Таким образом, политконсенсус снова возобладает над юридическими формулировками, что в нашей стране случалось уже не раз.

Первые досрочные

Первые парламентские (они же и внеочередные) выборы в независимой Украине прошли в 1994 г. Тогда все депутаты избирались по одномандатным округам. По итогам первого тура только в 49 округах из 450 были выполнены условия минимальной явки и абсолютного большинства голосов в пользу одного из кандидатов.

После этого проходили еще три тура выборов, в результате которых на политическую арену вышли Юлия Тимошенко, Николай Азаров, Михаил Чечетов, Леонид Черновецкий и Виктор Медведчук.

Причиной ускорения избирательного процесса на год стали шахтеры, которые, требуя больше денег из бюджета и самостоятельности для региона, не на шутку перепугали тогдашнего президента Леонида Кравчука. Свою роль сыграло и усиливавшееся противостояние между президентом и Радой.

Чтобы не разжигать забастовку, гарант предложил провести референдум 1 октября о доверии президенту и парламенту и, видимо, не рассчитывая на позитивный результат, сразу утвердили даты как парламентских досрочных выборов, так и президентских. Главным достижением этого созыва называют принятие Конституции 1996 г.

Оранжевые досрочные

Следующие внеочередные выборы состоялись через 13 лет – в 2007 г. В январе того года Рада, где правила коалиция Януковича во главе с Партией регионов, приняла Закон «О Кабинете Министров», ограничивающий полномочия президента.

Ющенко не собирался терпеть и издал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 27 мая. Поводом для такого шага была названа неконституционность способа формирования коалиции «регионалов» – в нее поодиночке начали переходить нардепы (как предполагалось за денежное вознаграждение), а в Конституции об этом ничего не говорится.

Однако народные депутаты отказались подчиняться указу, а через несколько дней представители парламентской коалиции оспорили президентское решение в Конституционном суде, доказывая, что юридических оснований для роспуска Рады не было. Этот механизм использовался не единожды – социалисты, «регионалы» и коммунисты заставили Ющенко четыре раза издавать указы о роспуске.

Примечательно, что в мае 2007 г. ситуация обострилась до столкновений между силовиками со стороны президента и премьер-министра, а в столицу из Запорожья, Донецка, Днепропетровска и Полтавы даже выдвигались подразделения внутренних войск. Лишь в последних числах первому и второму лицу государства удалось договориться – досрочные выборы назначили на 30 сентября, и это стало окончательным вариантом.

Механизмом, позволившим дать старт внеочередным выборам, стало «обнуление» списков -150 нардепов НУ-НС и БЮТ написали заявления о выходе из фракций – после этого Рада утратила свои полномочия, поскольку не имела на своих заседаниях двух третей парламентариев.

Неудачная попытка

В следующем, 2008 г., между президентом и новым-старым премьером Юлией Тимошенко разразилась настоящая война, которая едва не привела к еще одним досрочным выборам. Весной того года премьер из-за проекта по разработке причерноморского шельфа американской компанией «Венко» обвинила президента в измене национальным интересам, что, впрочем, доказать не удалось.

Летом в госизмене обвинили уже саму Тимошенко, которая якобы решилась принять поддержку России на будущих президентских выборах и заняла пассивную позицию в конфликте между Россией и Грузией.

Осенью того того же года «оранжевая» коалиция распалась. Из нее вышел НУ-НС после голосований за законопроекты, ограничивающие президентские полномочия и якобы создававшие правовые основы для процедуры импичмента президента.

После 30 дневных бесплодных попыток создания нового большинства Ющенко выдал указ о роспуске парламента под предлогом отсутствия в нем коалиции и назначил новые выборы на 7 декабря.

В ответ премьер сорвала досрочную избирательную кампанию, заблокировав выделение денег на выборы и действие президентского указа о роспуске парламента, подав иск в Окружной админсуд Киева, который запретил Центральной избирательной комиссии проводить любые заседания, связанные с организацией перевыборов.

Позднее прокуратура Киева даже возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного админсуда Владимира Келеберды, который своим решением остановил выполнение указа о роспуске Рады, но досрочные выборы так и не состоялись – Ющенко решил не продолжать дальнейшую борьбу в судах из-за, по сути, комичной истории с судьей Келебердой, отменившим указ президента.

Как оказалось, он оставил судебный вердикт в сейфе в рабочем кабинете, исчезнув в неизвестном направлении, а без присутствия судьи вскрыть сейф было невозможно – соответственно, апелляция провалилась, а президент оставил намерения распустить парламент.

Как Раду распускал Порошенко

Третьи по счету внеочередные выборы состоялись осенью 2014 г., на этот раз уже при твердых юридических основаниях. Еще в июне 2014 г. новоизбранный президент Петр Порошенко заявил, что, поддерживая общественные настроения, направленные на полное обновление власти, он намерен объявить досрочные парламентские выборы, а заявления об этом ждет от парламента.

После достижения договоренностей о досрочных выборах в июле 2014 г. в Раде вышли из коалиции «Европейский выбор», ВО «Свобода» и партия УДАР, что предоставило президенту правовые возможности для проведения досрочных выборов.

По истечении 30 дней, за которые новая коалиция не сформировалась, Порошенко досрочно прекратил полномочия Верховной Рады VII созыва. Избирательная кампания постановлением самой Рады была сокращена до 45 дней, а выборы назначены на 26 октября 2014 г.

Оглянувшись на три состоявшихся внеочередные парламентские кампании и одну несостоявшуюся, можно сделать два вывода.

Во-первых, выборы во всех случаях становились результатом договоренностей – в самом парламенте и между ним и президентом.

Во-вторых, в противостоянии «парламент-президент» ни одна из сторон никогда не могла «переломать через колено» другую – не хватало ни полномочий, ни возможностей.

Только путем переговоров с Радой может действовать и президент Зеленский. После объявления о роспуске коалиции он должен выдержать 30-дневную паузу и лишь потом может объявлять о роспуске Рады из-за отсутствия новой коалиции, но в таком случае останется менее полугода до окончания полномочий действующего парламента, а значит, распускать его нельзя.

Такова формально-юридическая сторона вопроса, но в реалиях украинской политики главное качество – уметь договариваться, и если Зеленскому удастся убедить ключевых игроков Рады в необходимости похода на выборы – им уже ничто не помешает.