Клоунада в Раде. Причины безропотного «смирения» депутатов с роспуском парламента

Инаугурационная речь президента Владимира Зеленского состояла по большому счету всего из трех ингредиентов, ни один из которых не оказался неожиданным, – шуточек, популизма и декларирования роспуска парламента.

Торжественно обзаведясь долгожданной булавой, Владимир Александрович, как и подобает, выступил перед парламентом и народом Украины с эмоциональной и несколько нетипичной для паркетных мероприятий речью, которая, тем не менее, была вполне в духе всей предвыборной кампании юмориста, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Начал президент Зеленский с «детской шутки своего сына» о том, что тот теперь тоже президент вместе с папой, и дальше перешел к популизму, объявив президентами Украины всех ее граждан, как голосовавших за него 73%, так и не голосовавших. Дескать, «не я принимал присягу, каждый из нас положил руку на Конституцию и каждый поклялся на верность Украине… и каждый из нас несет ответственность за Украину».

Собственно, о том, что Зеленский «народный и несистемный президент», не имеющий ничего общего с политической элитой, новый глава государства упомнил не единожды, что находило моментальный отклик среди его фан-группы, собранной возле парламента, которые скандировали: «Красава!» Именно этой дворовой с блатным привкусом характеристике Владимир Александрович и пытался соответствовать первые минуты своего президентства.

Еще одним важным месседжем из первой речи Зеленского в качестве президента стало обещание «пойти на все» ради мира на Донбассе. Президент, мол, готов к переговорам (с кем Зеленский не уточнил, но, видимо, речь идет о Кремле) и готов ради мира даже с должностью расстаться, но с некоей оговоркой – переговоры должны начаться после освобождения всех украинских заложников Москвы и территориальная целостность Украины должна быть сохранена.

«И Крым, и Донбасс – это наша земля», – заявил он, добавив, что нужно возвращать Украине сознание этих людей, перейдя при этом с украинского языка на русский. Такая вот попытка сохранить свою высокую поддержку и на востоке, и на западе страны как минимум до парламентских выборов.

Далее новоинаугурированный президент приступил к «публичной порке» депутатов и правительства, что снова-таки стало смесью шуток и популизма. Правда, говоря о правительстве, авторские шутки Зеленский решил не использовать, а пошутил словами действительно остроумного президента США Рональда Рейгана о том, что «правительство не решает наших проблем, правительство и является нашей проблемой». После чего правительству было предложено писать заявления об отставке с намеком, что это максимум полезного, что они в состоянии сделать для Украины.

Фан-группа нового президента встретила его претензии к правительству с особенным воодушевлением. Ну а о том, что действующий Кабмин, пиши он заявление или не пиши, будет исполнять свои обязанности, пока его не отправит в отставку большинство депутатов парламента, ни президент, ни его фан-клуб особенно не задумывались.

Добавив еще немного «народничества и популизма» в виде приказа не вешать в кабинетах его портреты, Владимир Александрович перешел к кульминации своей речи, объявив о том, что распускает парламент. Правда, перед этим он выдвинул депутатам свои требования: принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, уголовную ответственность за незаконное обогащение, новый Избирательный кодекс с выборами по открытым спискам.

А также уволить главу СБУ, генерального прокурора и министра обороны Украины. Закон об импичменте президента Украины, о котором так много говорили во время президентской кампании, Зеленский почему-то проигнорировал, видимо, для него этот вопрос больше неактуален.

На все это, по словам Зеленского, у депутатов есть два месяца до досрочных выборов. Ни об основаниях, которые требует Конституция для роспуска парламента, ни о времени на создание новой коалиции, которое должно быть у депутатов, Зеленский, разумеется, не обмолвился. Скорее всего, указ о роспуске, который должен появиться в самое ближайшее время, будет сопровожден решением суда об отсутствии коалиции уже длительное время, и судя по реакции политических сил, активно сопротивляться досрочным выборам никто не собирается.

Во всяком случае, в БПП и «Народном фронте» сразу же заявили, что готовы идти на досрочные выборы, а секретарь ЦИК Наталья Бернацкая даже уверена, что никаких юридических оснований остановить избирательный процесс после публикации соответствующего указа президента уже не будет. И пусть с юридической точки зрения позиция Бернацкой крайне сомнительна, все это свидетельствует о некоем компромиссе в элитах, которые согласны на досрочные выборы, которые, если указ выйдет и будет опубликован завтра, 21 мая, состоятся 14 июля.

Похоже, политики в данном случае стали заложниками высокого рейтинга Зеленского, если президент, за которого проголосовало подавляющее большинство граждан, хочет досрочных выборов, то противиться ему – это вредить себе и топить свой рейтинг, чего явно никто не хочет. Тем более что выборы, хоть очередные, хоть нет, очень скоро.

Примет ли парламент за оставшиеся два месяца все то, чего захотел от него Зеленский? Далеко не факт. Что-то и правда может быть принято, вроде закона о незаконном обогащении, чтобы набрать баллы перед выборами.

А что касается изменения избирательного законодательства, то очень мало вероятно, что идея кардинально поменять в последний момент правила игры найдет поддержку достаточного количества избирателей. Что же касается отставок министров, то до формирования новой коалиции после досрочных выборов этот вопрос также не будет актуальным.

Не обошлась шестая инаугурация украинского президента без традиционных курьезов. Если Виктора Януковича стукнуло дверьми, а возле Петра Порошенко упал в обморок солдат почетного караула, то у Зеленского уронили на пол его удостоверение президента, что вполне можно расценить как нехорошее знамение. Украинский обыватель все еще достаточно суеверен и может к такому знамению отнестись несколько более серьезно, чем следовало.

Как бы то ни было, а судьбу Зеленского как президента будут решать будущие парламентские выборы, и до этого момента он явно не намерен отказываться от тактики, принесшей ему такой большой успех. Новый президент будет пытаться понравиться всем, обещать все хорошее, ну а до выборов спрашивать с него будет нечего, поскольку все плохое можно валить на «старый» депутатский корпус.