Чудес на свете не бывает. Президент – копия общества

Петр Порошенко был хорошим президентом Украины. По совокупности факторов лучшим из всех тех, которые у нас были до этого, пишет на своей странице в Facebook представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он был своеобразной копией украинского общества — ногами он шел в будущее, а руками удерживался за прошлое.

Когда страсти немного поулягутся, о его президентстве начнут вспоминать в положительном ключе. В частности, в учебниках истории.

А сейчас я очень надеюсь, что он останется в политике и будет сильным игроком, создавая балансы в новой системе власти.

У нового президента Украины имеются все возможности приумножить то хорошее, что уже было сделано, и избежать совершенных ошибок. Главное, чтобы он мог оторваться от прошлого. Из того, что я слышал о Владимире Зеленском от людей, знающих его, он действительно хочет сделать Украину успешной.

Как гражданин, я искренне желаю ему в этом добиться успеха. А дальше жизнь покажет, ибо реальность гораздо сложнее желаний.

Сегодня началась новая эпоха Украины. Это произошло в мире, в котором многое изменится в течение нынешнего года. Риски для нас возрастут. Однако появятся и новые возможности.

В любом случае страна продвигается вперед. Вопрос только в цене этого продвижения.