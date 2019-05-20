«С кем останетесь, сударь?». Новый облик власти

Вместе с Порошенко, оставляющего свой пост президента в связи с вступлением в должность Зеленского, уйдут и многие люди, кто последние 5 лет составлял его команду.

«С кем останетесь, государь?», – задал риторический вопрос граф и шеф жандармского управления Александр Бенкендорф императору российскому Николаю I, грозившему «каленым железом искоренить мздоимство».

Команда Петра Порошенко начала массово подавать в отставку за несколько дней до инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Среди них топ-чиновники, министры и главы оборонных ведомств.

Алексей Филатов

Заместитель главы Администрации Президента был уволен 11 мая соответствующим указом президента Петра Порошенко.

Филатов получил образование по специальности «международное право». Занимался делами в сфере судебной практики и международного арбитража, в частности специализируется на коммерческих, корпоративных и инвестиционных спорах. Имеет немало наград, как лучший юрист, в том числе и по версии иностранных изданий, специализирующихся на юриспруденции и праве.

В 2010 попал в рейтинг «30 самых успешных адвокатов» по версии издания «Фокус».

В Администрацию Президента пришел в июле 2014 года. Отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента Украины, в частности в области судоустройства, разработки и внедрения судебной реформы, представительства президента Украины в судах.

Константин Елисеев

Заместитель главы Администрации Президента по вопросам внешней политики, подал в отставку 16 мая. Заявление еще должен согласовать президент Петр Порошенко, по данным источников из АП, заявление Елисеева было удовлетворено.

Елисеев окончил Институт международных отношений КНУ им. Т. Шевченко по специальности «международные отношения». Свою карьеру начал с должности атташе группы коллегии МИД Украины. С 2007 по 2010 год был заместителем Министра иностранных дел, после стал представителем Украины в Европейском Союзе.

Назначен на должность заместителя главы АП в июле 2015 года. Награжден орденами «За заслуги» II та III степеней.

Виталий Ковальчук

Еще один заместитель главы Администрации Президента также подал в отставку 17 мая. Как и в случае с Елисеевым, заявление было рассмотрено еще действующим президентом Петром Порошенко.

Ковальчук закончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко по специальности «правоведение». Также окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, получил второе полное высшее образование по специальности «государственное управление».

Политическую карьеру начал в партии «УДАР» в 2010 году, был народным депутатом 7 созыва ВРУ.

В 2014 году стал главой предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко. На парламентских выборах в ноябре 2014 года прошел по спискам «БПП», а уже через месяц был назначен первым заместителем главы АП. С мая 2016 представлял президента в Кабинете министров Украины.

Игорь Райнин

Глава Администрации Президента тоже написал заявление об отставке, об этом сообщают источники информагентства «Українські новини». Собеседники также сообщили изданию, что указ об увольнении Райнина, как и других чиновников АП, будет опубликован в воскресенье, 19 мая.

Первое образование Райнин получил в Харьковском авиационном институте им. Жуковского, получив квалификации инженер-механик. Позже окончил Харьковский филиал Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, магистр по специальности «государственное управление». Кандидат наук по государственному управлению.

Политическую карьеру начал в апреле 2014 года, став заместителем главы Харьковской областной государственной администрации. С 17 ноября 2014 по 3 февраля 2015 года был заместителем главы Администрации президента Украины.

С 3 февраля 2015 по 29 августа 2016 года – председатель Харьковской областной государственной администрации. 29 августа 2016 года стал главой Администрации Президента Украины после ухода своего предшественника Бориса Ложкина.

Является заслуженным экономистом Украины, награжден орденом «За трудовые достижения» IV степени.

Александр Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины также подал в отставку 17 мая. 19 мая президент Порошенко подписал указ об уволнении.

Турчинов окончил Днепропетровский металлургический институт. После вуза недолгое время трудился вальцовщиком и мастером на меткомбинате Криворожсталь, а затем перешел на комсомольскую работу. С 1987 по 1989 гг. был секретарем райкома и завотделом пропаганды Днепропетровского обкома ЛКСМУ.

В 1991– году возглавил им же созданный Институт международных отношений, экономики, политики и права. В 1993-1994 гг. был советником по экономическим вопросам премьер-министра Леонида Кучмы.

Впервые стал народным депутатом в 1998 году, позже переизбирался в 2002, 2006, 2007 и 2012 гг. В 1999 году совместно с Юлией Тимошенко создал партию «Батькивщина». После «Оранжевой революции» и победы Виктора Ющенко, стал главой СБУ, но ушел по собственному желанию, когда было распущено правительство Тимошенко.

Во время разгара «Революции Достоинства» и бегства тогдашнего президента Виктора Януковича, Турчинов назначен председателем Верховной Рады Украины 7 созыва, а на следующий день постановлением парламента на него были возложены обязанности президента Украины, до избрания главы государства на внеочередных выборах 25 мая 2014 года.

В парламент 8 созыва прошел от фракции «Народный фронт», в декабре 2014 года назначен секретарем СНБО.

Ирина Геращенко

Первый заместитель спикера ВР написала заявление об уходе с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представительницы Украины в гуманитарной подгруппе в Трехсторонней контактной группе.

Геращенко закончила факультет журналистики в Киевском университете Тараса Шевченко, так же закончила дипломатическую академию при МИД Украины.

Работала журналистом на телеканале «УТ-1», возглавляла редакцию отдела политики в службе новостей телеканала «Интер», в 2006 году была избрана президентом информагентства УНИАН. Работала руководителем пресс-службы президента Украины Виктора Ющенко в 2005-2006 гг.

Народный депутат 6,7 и 8 созывов, в 2014 году прошла в парламент от партии БПП.

17 июня 2014 указом президента Украины Петра Порошенко назначена Уполномоченным по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях. В гуманитарной подгруппе в Трехсторонней контактной группе особенно боролась за военных, которые находились в плену пророссийских боевиков и на территории РФ.

В апреле 2016 года стала первой в истории женщиной вице-спикером ВРУ.

Ирина Луценко

Представитель президента в Верховной Раде также обратилась к Порошенко с просьбой освободить ее от этой должности.

Луценко имеет два высших образования по специальности «прикладная математика» и «учет и аудит».

В парламент пришла в 2012 году, стала народным депутатом 7 созыва от партии «Батькивщина». С 27 января 2015 года – депутат Верховной Рады Украины 8 созыва от партии Блок Петра Порошенка.

3 апреля 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Ирину Луценко своим представителем в Верховной Раде, после того как Артур Герасимов был избран новым председателем фракции партии Блок Петра Порошенко в Верховной Раде.

Ирина Луценко является женой бывшего главы фракции БПП в парламенте и действующего Генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Павел Климкин

О своей отставке министр иностранных дел Украины заявил 17 мая на своей странице в Facebook. Свое заявление он намерен направить ВР и новому президенту 20 мая.

Родился будущий министр Украины в России, там окончил Московский физико-технический институт, факультет аэрофизики и космических исследований по специальности – прикладная математика и физика.

В Украину переехал в возрасте 24 лет, спустя два года начал свою карьеру при МИД Украины на должности атташе Департамента военного контроля и разоружения.

В 2010-2011 гг был заместителем министра иностранных дел Украины.



19 июня 2014 года указом президента Украины Петра Порошенко назначен министром иностранных дел Украины.

Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге сообщил о том, что уходит в отставку с поста главы правительства.

Заявление Гройсман подаст в среду после очередного заседания правительства.

Премьер заявил, что правительство не уходит в отставку после избрания нового президента, а только после выборов нового парламента.

Гройсман перечислил ряд достижений своего правительства, включая развитие экономики, проведение децентрализации, повышение зарплат и пенсий, развитие бизнеса, и поблагодарил коллег за совместную работу.

В апреле стало известно, что Гройсман собирается идти на парламентские выборы с новой партией.

Владимир Гройсман возглавил правительство в апреле 2016 года. В 2014 году на досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался по спискам Блока Петра Порошенко под №4. 27 ноября 2014 году избран спикером Верховной Рады Украины. Кандидатуру Гройсмана поддержали 359 народных депутатов.

Свою политическую карьеру он начал в 2002 году, когда был избран депутатом Винницкого городского совета по избирательному округу №29. Прошел путь от депутата до исполняющий обязанности городского головы города Винница.

26 марта 2006 года, в возрасте 28-ми лет, Владимир Гройсман был избран Винницким городским головой. 31 октября 2010 года Владимир Гройсман переизбран городским градоначальникомна следующий срок.

С 27 февраля 2014 года – вице-премьер-министр по региональной политике – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. В 2014 году Гройсман возглавил правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком.

27 ноября 2014 года назначен председателем Верховной Рады VIII созыва. За соответствующее решение проголосовали 359 народных депутатов.

В 2016 года съезд Блока Петра Порошенко вынес резолюцию с требованием отставки правительства Арсения Яценюка. При этом делегаты съезда на должность премьера поддержали кандидатуру спикера ВР Владимира Гройсмана. 14 апреля 2016 года Верховная Рада проголосовала за отставку Арсения Яценюка и одновременно – за назначение Владимира Гройсмана премьер-министром Украины.

В 2003 году Владимир Гройсман окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «юриспруденция». В 2010 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины, став магистром по специальности «управление общественным развитием» и специализацией «управление на региональном и местном уровнях».

Владимир Гройсман награжден орденами «За заслуги» ІІ и ІІІ степени (2011), Кавалерским крестом ордена заслуг Республики Польша.

31 марта 2015 года возглавил Конституционную комиссию, которая разрабатывала изменения к основному закону, в частности, в сфере децентрализации власти. Он так же является вице-президент Ассоциации городов Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Василий Грицак

Василий Грицак сделал заявление, в котором сообщил, что вместе с ним из СБУ уходят все члены его команды: «Делаем это искренне, осознавая право нового президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве Службы».

Глава Служба безопасности Украины Васили Грицак подал в отставку. Соответствующее сообщение, содержащее заявление Грицака, в понедельник, 20 мая, опубликовано пресс-службой СБУ.

«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ. Также сообщаю, что в установленном Военными уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями председателя СБУ и членами команды», – говорится в заявлении.

В своем заявлении Грицак также коротко перечисли свои достижения, ошибки и рассказал о потерях в СБУ.

Сегодня во время церемонни связанной с инаугурацие глава СБУ Василий Грицак не отдал во время представления командующих видами войск президенту Украины не выполнил воинское приветствие шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время приветствия воинское приветствие новому президенту. Когда глава ведомства представлялся его освистали люди, которые смотрели за торжеством в парке.

Отметим, что так же поступил командующий Силами специальных операций Генерал Игорь Лунев, в отличие от других командующих видами войск Украины.

Василий Грицак на инаугурации Владимира Зеленского. Игорь Лунев на инаугурации Владимира Зеленского. Пред 1 из 2 След

В 1992 году окончил исторический факультет Луцкого государственного педагогического института. В 1993 и 1997 гг. – курсы в Институте подготовки кадров СБУ, в 1998 и 2006 гг. – курсы Национальной академии СБУ.

С 24 мая 2005 г. по 28 декабря 2006 г. занимал должность начальника Киевского областного управления СБУ.

28 декабря 2006 г. назначен на должность начальника Киевского городского управления СБУ.

С 11 апреля 2008 г. Василий Грицак являлся начальником Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области.

С 4 июня 2009 г. – заместитель председателя СБУ – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

11 декабря 2009 года назначен на должность первого заместителя председателя СБУ – начальника Главного управления «К» по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Под руководством и при личном участии Грицака в 2009 году проходило задержание Алексея Пукача, подозреваемого в убийстве Гонгадзе.

В марте 2010 г. – Василий Грицак уволен из СБУ без исключения из списков личного состава.

7 июля 2014 г. указом президента Украины назначен на должность руководителя Антитеррористического центра при СБУ – первого заместителя начальника СБУ.

В апреле 2015 г. Грицак руководил АТО в Одессе, во время которой были задержаны более 40 диверсантов.

18 июня 2015 г. назначен временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины. На следующий день после назначения, президент потребовал от Грицака представлений на увольнение ряда высших руководителей спецслужбы и предложений относительно кадрового укрепления СБУ.

Сразу после назначения Грицака врио главы СБУ спецслужба задержала одного из руководителей Беркута, который может быть причастен к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года.

2 июля 2015 г. Верховная Рада назначила Василия Грицака председателем Службы безопасности Украины. За соответствующее решение проголосовали 340 депутатов.

20 мая 2019 года Василий Грицак заявил, что подаст увольнительный рапорт Владимиру Зеленскому,

Полный кавалер ордена «За заслуги» I (2009 г.), II (2007 г.) и III (2002 г.) степеней. В марте 2016 года Грицаку присвоено звание генерала армии.

9 мая 2019 года президент Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания Героя Украины главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

Степан Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак, который в понедельник, 20 мая, заявил о своей отставке, опубликовал у себя в Facebook прощальный пост.

В нем глава оборонного ведомства поблагодарил украинцев за помощь в восстановлении Вооруженных сил, отметив, что растроган теплыми словами в свой адрес.

«Я благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас, – она на уровне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас. Мы вместе создали мощную армию патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору. Украинцы, вы – лучшие! Мы идем вперед!», – написал Полторак.

При этом министр проиллюстрировал данный пост своим фото на фоне рушащегося московского Кремля (из фильма Миссия невыполнима: Протокол Фантом), однако позже оно было все же удалено.

Окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище им. С. М. Кирова МВД СССР и Академию Вооруженных сил Украины. В 2003 году защитил диссертацию кандидата педагогических наук на тему «Педагогические условия формирования умений командира подразделения у будущих офицеров МВД Украины».

С марта 2002 года – начальник Академии внутренних войск Министерства внутренних дел Украины. Кандидат педагогических наук, доцент, генерал-майор, занесен на Доску почета внутренних войск МВД Украины.

26 февраля 2014 года исполняющий обязанности президента Украины, спикер парламента Александр Турчинов освободил Станислава Шуляка от должности начальника Главного управления – командующего внутренних войск Министерства внутренних дел Украины. 28 февраля 2014 года указом №171/2014 Турчинов назначил Степана Полторака на эту должность.

19 марта 2014 года Турчинов внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Степана Полторака на должность командующего Национальной гвардии Украины. Однако, 1 апреля 2014 года Верховная Рада не проголосовала за его кандидатуру.

15 апреля 2014 года постановлением №4485 был утвержден в должности командующего Национальной гвардии Украины. Соответствующее решение поддержало 235 парламентариев.

14 октября 2014 года Верховная Рада утвердила назначение Степана Полторака на пост министра обороны Украины. За его кандидатуру, внесенную в парламент президентом Украины, проголосовали 245 народных депутатов.

27 октября 2014 года президент Украины Петр Порошенко указом №827/2014 ввел Степана Полторака в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

2 декабря 2014 года Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров, в котором Полторак сохранил должность главы Минобороны.

14 апреля 2016 г. Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Арсения Яценюка, поддержав на его место кандидатуру Владимира Гройсмана. В этот же день парламент утвердил новый состав Кабмина, в котором Полторак вновь занимает кресло министра обороны.

13 октября 2018 президент Украины Петр Порошенко сообщил, что удовлетворил рапорт генерала армии Степана Полторака об увольнении с военной службы, и что он и в дальнейшем будет возглавлять Министерство обороны, – в соответствии с требованиями закона Украины «О национальной безопасности Украины» с 1 января 2019 должность министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо.

20 мая 2019 года министр обороны Степан Полторак написал заявление об отставке.

Степан Полторак – генерал-лейтенант, заслуженный работник образования Украины (2009), профессор, кандидат педагогических наук.

Награжден Орденом Богдана Хмельницкого I и ІІІ степени, медалью «За боевые заслуги». Почетный гражданин Харькова.