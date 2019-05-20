Украинская «Игра престолов» только начинается. Шестой президент приведен к присяге

Как телевизионщик, Зеленский был совершенно прав, когда не хотел совмещения даты своей инаугурации с днем выхода последней серии популярного сериала «Игра престолов».

Потому что сегодня в мире будут обсуждать именно финал телевизионного зрелища, а вовсе не инаугурацию руководителя одной из самых бедных и противоречивых стран европейского востока. Никакие «фишечки» не позволят звезде «Слуги народа» конкурировать с Джоном Сноу, даже в новом качестве всенародно избранного президента Украины, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

И это, конечно же, не совсем верный подход. Потому что если у них «Игра престолов» заканчивается, то у нас – только начинается.

Украинцы сегодня превращаются даже не в зрителей, а в участников самого интересного политического эксперимента в нашем столетии – когда человеку, который никогда не интересовался политикой и не занимался государственным управлением, доверяют судьбы миллионов людей. И не в телевизионном сериале, а по-настоящему.

Как и в начале «Игры престолов», мы не знаем о развитии сюжета практически ничего. Вообще ничего.

Что собирается делать новый президент? Каким будет его окружение? Какой олигархический клан победит в борьбе за влияния на решения главы государства? Распустит ли Владимир Зеленский парламент? Какими будут итоги парламентских выборов – внеочередных или очередных? Кто займет ключевые должности в стране? Как будут складываться взаимоотношения Украины с ее главным союзником – Соединенными Штатами? Что Зеленский собирается делать для прекращения конфликта на Донбассе? Что будет с социальной политикой государства? Снизят ли тарифы? Объявят ли дефолт? Что вообще будет?

Об этом сегодня не знает практически никто из участников украинской «Игры престолов». Более того – об этом сегодня не знает даже сам Владимир Зеленский, он такой же заложник ситуации, как и миллионы людей, которые за него проголосовали.

И в этом смысле он действительно напоминает Джона Сноу – с той только разницей, что исполнитель роли Сноу Кит Харингтон, как прочем, и исполнитель роли незадачливого президента Голобородько Владимир Зеленский, могли всегда переписать неудачный дубль, а если что-то совсем не получалось – подправить в сценарии.

А у президента Зеленского такой возможности не будет. Каждая ошибка президента воюющей страны, которая зависит от иностранных кредитов и является ареной олигархических стычек – это кровь, смерть и слезы. Это новая бедность и новые утерянные территории, новые беженцы и новые разочарования.

Да, наверное и среди нас будут люди, для которых происходящее ничем не отличается от кинофильма – олигархи, которые получат полный доступ к оставшимся ресурсам страны, политики, которые уже поняли, что нужно просто соревноваться в популистских инициативах, просто проходимцы, которые постараются быть поближе к новой власти и денежным потокам.

Но для всех остальных, для Украины это будет отнюдь не кино.