Патовая ситуация. Как разорвать узел проблем украинско-антиамериканских отношений

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани в последний момент отменил визит в Украину, сопроводив отказ приезжать в Киев специфическими комментариями. Аргументы, что у мистера Джулиани нет официальной должности в американской администрации и потому не стоит придавать этому событию большого значения, смешны, пишет на странице «Фокус» народный депутат Украины Игорь Попов.

Политика Трампа базируется во многом на персональных контактах, на личных встречах, а его команда – на людях, связанных давними отношениями. Поэтому общение неофициального посланника президента США с еще не вступившим в полномочия избранным президентом Украины было бы уместным и необходимым.

В последнее время украинско-американские отношения стали заложниками внутриполитических скандалов в США. Необходимо выстраивать новые отношения между президентом Зеленским и президентом Трампом и, соответственно, между двумя странами. Их приоритетами должны оставаться поддержка Украины в противостоянии российской экспансии, взаимодействие двух стран в ООН и ОБСЕ, военно-техническое сотрудничество.

В то же время нужно использовать окно возможностей во время смены президента для актуализации экономических и финансовых вопросов. США – самый крупный донор и акционер МВФ, а украинская экономика критически зависит от кредитов этой организации. Реструктуризацию внешнего долга Украины в свое время провели на невыгодных для Украины условиях, что не позволяет развивать отечественную экономику.

Необходимо ставить вопрос о содействии США в получении очередных траншей кредитов летом 2019 года без социально опасных условий. Кроме того, если Запад разделяет наши ценности и приветствует избрание нового президента, лучшим подарком на его инаугурацию стал бы сигнал о готовности предоставить Украине каникулы по возврату долгов хотя бы на год. Высвободившиеся ресурсы мы направили бы на финансирование социальных программ и безопасности страны.

Американская помощь была бы также уместна в получении информации о реальных собственниках украинского долга. По данным публичных источников, часть его на самом деле принадлежит украинским коррупционерам нескольких поколений. Конфискация коррупционных активов, спрятанных за рубежом, и передача их украинскому государству – реальная помощь для проведения реформ в Украине.

Очередной весьма чувствительный вопрос – расследование о причастности Хантера Байдена к компании «Бурисма» и о, вероятно, намеренной утечке информации по «делу амбарной книги» с целью влияния на американские выборы. Поскольку в этих делах фигурируют граждане разных государств, целесообразным представляется создание совместной украинско-американской следственной группы.

Для обеспечения политической нейтральности и независимости работы украинских следователей необходим постоянный парламентский контроль за работой такой группы, включая проведение закрытых слушаний. Для США это вполне очевидная практика – контроль Конгресса за политически чувствительными расследованиями.

В большинстве вопросов двустороннего сотрудничества Украину поддерживали как Демократическая, так и Республиканская партии США. Но теперь баланс нарушен, и его нужно восстанавливать.

Кухонные разборки «мушкетеров его величества» и «гвардейцев кардинала» на украинской территории контрпродуктивны. Конечно, они могут привести к отставкам отдельных должностных лиц или даже ликвидации целых антикоррупционных органов. Но украинскому обществу нужны конструктив и результат, а не только яркие шоу со взаимными разоблачениями.

Я бы советовал Владимиру Зеленскому просто позвонить Рудольфу Джулиани напрямую. Номер телефона достать нетрудно, английским наш президент владеет. Месседж о том, что Украина и ее власть всегда рады видеть друзей нашей страны в гостях, будет понят правильно, я уверен. Следующий этап – высокий уровень американского представительства на инаугурации, назначение влиятельного посла США в Украине и выход на новый уровень отношений.