«За все хорошее, против всего плохого». О чем сказал Зеленский во время своей инаугурации

Можно констатировать эпоха популизма, как мирового тренда прочно обосновалась в Украине. Проводником этой эпохи несомненно стал шестой президент Украины Зеленский.

Что именно пообещал украинцам президент Зеленский в день своей инаугурации 20 мая, произнося речь в стенах Верховной Рады Украины. Журналистка телеканала «Громадське» Наталия Гуменюк опубликовала подборку цитата на своей странице в Facebook.

В своей речи шестой президент Украины говорил о том, что его «победа на президентских выборах – это победа всей Украины». Он приглашает всех украинцев планеты приехать в Украину и помочь построить новую страну.

Одной из первых своих задач он видит в прекращении войны на Донбассе, при этом подчеркивает единство страны и всех украинцев в ее развитие и защите.

Основные цитаты из речи произнесенной в Верховной Раде Украины президентом Владимиром Зеленским:

● Мой шестилетний сын сказал: «Я слышал, что Зеленский – президент. Значит, я тоже президент». Это прозвучало как шутка, но потом я понял, что это истина. Каждый из нас – президент. Это не моя, это наша общая победа. Каждый из нас присягнул на верность Украине. Каждый из нас несет ответственность.

● Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый из нас переселенец. Каждый из нас заробитчанин. Но мы это все преодолеем, потому что мы все украинцы.

● Нас 65 миллионов. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете, ко всем, кто готов строить Украину: вы нам очень нужны. Я предоставлю всем украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Сувениров не нужно, привезите свои знания и опыт. Это поможет нам начать новую эпоху. Может, это и есть наша национальная идея.

● Наша основная задача – прекращение огня на Донбассе. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги и без сомнений готов потерять свою должность для того, чтобы настал мир. Не теряя наши территории. Мы готовы к диалогу. И первым шагом этого диалога станет возвращение наших пленных. Мы потеряли не только наши территории, мы потеряли наших людей. Мы должны возвращать их, их сознание.

● Я хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих портретов. Потому что президент – это не икона. Повесьте там фотографии своих детей и перед каждым принятием решения смотрите им в глаза.

● Прошу вас принять закон про отмену депутатской неприкосновенности, про уголовную ответственность за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс, и сделайте, пожалуйста, открытые списки. Прошу снять с должностей главу СБУ, генпрокурора Украины, министра обороны Украины. Я распускаю ВР восьмого созыва.

● Я много лет делал так, чтобы люди смеялись. В следующие пять лет я сделаю все, чтобы люди не плакали.

Напомни, что во время инаугурации упало удостоверение президента, врученное Зеленскому во время церемонии.