Новой коалиция Верховной Рады: кто станет новым премьер-министром Тимошенко или Аваков?

«Народный Фронт» вышел из коалиции, чтобы создать новую. Теперь за пост премьера конкурируют Тимошенко и Аваков!

Верховная Рада на пороге новой коалициады. Сначала казалось, что выход Народного Фронта из коалиции – это лишь шаг для сохранения парламента, чтобы его не распустил новоизбранный президент Зеленский, пишет на своей странице в Facebook Наталия Балюк. Но все гораздо интереснее!

Арсений Яценюк, рейтинг которого сейчас ниже плинтуса, решил воспользоваться ситуацией, чтобы реанимировать себя как политического деятеля. «Народный Фронт» не только выходит из коалиции, а становится инициатором создания новой парламентских большинства.

С кулуаров Верховной Рады стало известно, что уже есть предварительная договоренность между фракциями «Народный Фронт», «Батькивщины», «Самопомочі», «Радикальной партии» и «Відродження». Кроме того, в новое большинство может примкнуть и часть депутатов из БПП и внефракционных, которые относятся к УКРОПу.

Очевидно, Коломойский одобрил эту комбинацию. Теперь четко становится понятным один из мотивов его внезапного приезда в Украину.

Самая большая интрига, кого эта коалиция выдвинет на премьера. Юлия Тимошенко надеется, что она наконец снова возглавит правительство. Для нее это не только розовая мечта, но и шанс за несколько месяцев в должности руководителя правительства повысить свой рейтинг. Для этого достаточно снизить тарифы на газ и воплотить в жизнь еще несколько популистских шагов.

И тогда благодарен избиратель с радостью поддержит такого щедрого «народного» премьера на парламентских выборах осенью. Говорят, Яценюк надеется и для себя конвертировать «победы» Тимошенко на посту премьера.

Речь идет о возможности создать общий список «Батькивщины» и НФ, как это было в 2012 году (помните потрясающий успех Объединенной оппозиции «Батькивщина»?). Сначала Арсений Петрович намеревался зайти в парламент в компании с Гройсманом, но, говорят, не договорились по первому номера общего списка. И рейтинг Гройсмана явно не дотягивает до рейтинга Тимошенко. Словом, с ней надежнее.

Но есть и другой претендент на премьерское кресло – воспетый в интервью Коломойским Арсен Аваков. Мои парламентские источники склонны, что у Авакова шансы возглавить правительство выше, чем в Юлии Владимировны.

В его активе большая фракция и друг Коломойский. Среди заслуг – эффективно помогал Зеленскому выиграть выборы. Имея в должности премьер-министра своего человека, в НФ появляются шансы даже зайти в парламент.