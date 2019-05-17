Путинская оккупация Крыма. Причины российского «успеха»

Ситуация на тот момент в Киеве, растущий рейтинг Путина в мире, ситуативная лояльность Эрдогана к Кремлю, ситуация в ЕС, и Обама с его «гибкостью». Все это стало почвой для наглых решений Кремля в 2014, пишет на своей странице в Facebook бывший министр курортов и туризма Автономной республики Крым Александр Лиев.

Да, обстоятельства могут стекаться. И ситуация может измениться в обратную сторону.

И вот что еще стоит учесть. Мы привыкли и научились анализировать события индустриальной эпохи. Но оккупация Крыма и вообще гибридная война – это событие новой эпохи, эпохи информационной. Украина одной из первых столкнулась с вызовами этой эпохи. И здесь другие законы и свойства.

Наиболее очевидным свойством эпохи информации является скорость изменений. Время как будто сжимается. Сравните время, потребовавшееся на модернизацию парового двигателя, и скорость изменений средств коммуникации последние 10 лет. Примером может быть и то, как пропагандисты РФ быстро завладели умами крымчан – за несколько суток. При этом еще накануне никаких значимых сепаратистских настроений не было.

К оценке событий 2014 года нужно подходить с другим инструментарием. Так что не стоит даже рассчитывать на незыблемость модели, возникшей в результате первой гибридной войны.

Украина одной из первых столкнулась с гибридной войной.

Против нас были применены все компоненты: военный компонент, информационный, дипломатический, экономический, кибернетический. У мира нет опыта, как на это реагировать. Как фиксировать факт агрессии? Как действовать при явном военном конфликте, в котором одна из сторон не признает его факт?

Но найти способы реагирования цивилизованному миру придется, иначе посыплется вся система безопасности.

Тем временем, Крым превратился в военную базу, непотопляемый авианосец. Там расположена беспрецедентная плотность военных и вооружения. Разные источники заявляют, что на полуострове уже находится ядерное оружие. Тем самым Крым понизил свой статус безопасности.

В итоге когда-то мирный полуостров стал нафаршированным смертоносным оружием и попал на прицел всех сил НАТО. Стоит помнить и о непосредственной близости этих сил (Турция, Румыния).

Фактически, Крым стал «передовой» в войне РФ с цивилизованным миром. Пока холодной войне. Но мы помним о свойстве «ружья, которое висит на стене».