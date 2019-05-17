Война или худой мир? Возможные стратегии Зеленского в отношения с Верховной Радой

Если новоизбранный президент решит воевать с Верховной Радой, он рискует не добиться ее роспуска – и до конца осени остаться без собственных кадров в исполнительной власти.

Одной из главных интриг первых дней президентства Владимира Зеленского остается возможность назначения им внеочередных выборов парламента. Пока точно можно сказать только одно, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы»: в Верховной Раде уже нет коалиции.

Утром 17 мая парламентская фракция партии «Народный фронт» на своем заседании единогласно приняла решение выйти из состава коалиции. Об этом объявил на начавшемся заседании Верховной Рады глава фракции Максим Бурбак, после чего спикер парламента Андрей Парубий официально объявил о том, что 17 мая коалиция прекратила свое существование.

Это, конечно, не отменяет возможности издания Зеленским указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины восьмого созыва и назначении внеочередных выборов. О том, что проект такого указа уже подготовлен, стало известно еще 10 мая. В случае издания такого указа у депутатов теоретически есть два способа его остановить.

Первый – обратиться в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить действие указа. Но этот способ совершенно нереалистичен: упомянутый суд во главе с Павлом Вовком наверняка займет сторону Зеленского.

Второй способ – обратиться в Конституционный суд с конституционным представлением (его должны подписать не менее 45 депутатов) о признании указа антиконституционным. И тут уже возможны разные варианты.

Правовая позиция команды новоизбранного президента базируется на том, что коалиции в Верховной Раде нет уже давно. 16 мая представитель Зеленского Дмитрий Разумков в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» заявил: «Есть основания, которые дают президенту возможность распустить Раду. Они очень четкие и прописаны в законе. Одним из этих оснований является отсутствие коалиции, и, с моей точки зрения, коалиции сегодня нет. Потому что в двух фракциях коалиционных сегодня нет 226 народных депутатов».

Уже давно известно, что в Окружном административном суде Киева еще с 2017 г. лежит иск народного депутата Андрея Деркача с просьбой признать факт отсутствия в парламенте коалиции. Если суд этот факт признает, то им смогут воспользоваться юристы Зеленского, чтобы юридически обосновать законность роспуска парламента новоизбранным президентом.

Возражение депутатов сводится к тому, что Разумков выдает желаемое за действительное, заявляя, что одним из законных оснований для роспуска парламента «является отсутствие коалиции». В Конституции в ст. 90 записана другая формулировка: президент имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если «в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 этой Конституции», при этом ст. 83 говорит, что коалиция должна быть сформирована «в течение месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины».

То есть месячный срок для формирования новой коалиции отсчитывается не с того момента, когда старая коалиция начала «отсутствовать», как говорит Разумков, а с того момента, когда была прекращена ее деятельность.

Парубий официально объявил о прекращении деятельности коалиции 17 мая, следовательно, по логике депутатов, именно с этого дня начинается отсчет месячного срока для формирования новой коалиции, и только если к 17 июня не будет создана новая коалиция, тогда у президента появится основание досрочно прекратить полномочия парламента.

Но к тому времени уже возникнет другое препятствие для роспуска парламента: согласно ст. 90 Конституции, полномочия Верховной Рады не могут быть досрочно прекращены президентом в последние шесть месяцев срока ее полномочий.

Еще одним аргументом для Конституционного суда может стать положение ст. 90 Конституции, гласящее, что «решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины принимается Президентом Украины после консультаций с Председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций в Верховной Раде Украины».

Если перед изданием указа о роспуске парламента Зеленский не проведет таких консультаций, это будет достаточным основанием для признания указа антиконституционным. А Парубий и лидеры фракций вовсе не обязаны соглашаться проводить консультации с Зеленским, пока не истек месячный срок для формирования новой коалиции.

Кроме того, Зеленский не имеет никаких гарантий того, что депутаты не создадут-таки новую коалицию ради спасения от досрочных выборов. О создании новой коалиции может быть объявлено уже на следующей пленарной неделе, которая начнется 28 мая. И тут возникает вот какой интересный момент.

Зеленскому должно быть выгодно создание новой коалиции, потому что она не сможет сформировать новое правительство без доброй воли на то со стороны Зеленского. Согласно ст. 106 Конституции именно президент вносит по предложению коалиции представление о назначении Верховной Радой премьер-министра.

С другой стороны, Зеленскому нужна добрая воля со стороны Верховной Рады, потому что именно она назначает министра обороны, министра иностранных дел, главу СБУ – президент только вносит кандидатуры на эти должности. Таким образом, при наличии доброй воли с обеих сторон может быть сформировано новое правительство, состав которого станет плодом компромисса.

Если же две стороны втянутся в войну друг с другом, то Зеленский рискует остаться ни с чем. Нынешнее правительство будет спокойно работать до конца осени, когда начнет работу новый парламент, который будет избран на очередных выборах 27 октября. И все это время Зеленский будет оставаться без своих глав Минобороны, МИД и СБУ.

Более того, он может остаться и без своих глав областных и районных госадминистраций, поскольку они, согласно ст. 118 Конституции, назначаются на должность президентом по представлению Кабмина. Фракции БПП и НФ вполне могут посоветовать своим членам правительства проголосовать против удовлетворения Кабмином кадровых аппетитов Зеленского, если тот будет настаивать на своем желании распустить парламент.