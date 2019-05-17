Подлый европейский удар в под дых Украине. Возрос риск возвращения России в ПАСЕ

Принятое сегодня в Совете Европы решение об ослабление санационных правил делает очень вероятным возвращение России в ПАСЕ. При этом в самой Украине наблюдается ослабление политических позиция связанных с переходным периодом во власти.

Ситуация в Совете Европы является паскудную. Но Россию в ПАСЕ еще не вернули. Должен немного уточнить, пишет на своей странице в Facebook глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.

Это невозможно сделать без внесения изменений в регламент ПАСЕ. Решение принимает только ПАСЕ, а не Комитет министров. Правительственная составляющая не решает за парламентскую.

Но сегодня в Хельсинки большинство министров иностранных дел членов Совета Европы дали соответствующий сигнал ПАСЕ. Далее два решения: на регламентном комитете Ассамблеи 3 июня и в ходе голосувания на сессии 25 июня.

Риск безусловного возвращения России велик. Очень большой. Украинская позиция ослаблена и ситуацией в Верховной Раде (неважно, роспуск или без коалиции – все плохо), и полным отсутствием позиции новоизбранного президента, который на момент голосования уже получит свою булаву.

Те, кто продвигает возвращения РФ в ПАСЕ опираются именно на это – все еще нам 5 лет удавалось эффективно держать позиции.

Последствия очевидны: начало разворота санкций против России и существенный подрыв доверия к ключевой организации, 70 лет назад основана для защиты демократии, прав человека и верховенства права. Но будем бороться до конца.

Мы выстоим, даже если в Совете Европы бетон европейских ценностей начнет окончательно разваливаться.

Напомним, что 17 мая главы МИД стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, которое открывает путь для возвращения России в ПАСЕ.

Речь идет о новом типе санкционной процедуры против государств-нарушителей, более благоприятной для России, чем предыдущая.