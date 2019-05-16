Период всевластия президента объявляется открытым. Перспективы Украины при Зеленском

С точки зрения депутатов, которые за него проголосовали, они пошли навстречу новому главе государства и одновременно продемонстрировали, что не боятся роспуска парламента. Тем более, что никаких правовых оснований для этого нет.

С точки зрения команды нового президента, парламент в очередной раз проявил слабость и о него можно спокойно вытирать ноги. Тем более, что эта слабость проявлена даже тогда, когда команде нового президента не удалось активизировать сторонников на защиту срока инаугурации, которого требовал Владимир Зеленский.

И если за Зеленским не стоит улица, а парламентарии его боятся – то кому интересны такие парламентарии?

Зеленский, конечно же, имеет все политические основания распустить парламент. И для того, чтобы избежать принятия нового избирательного законодательства, и для того, чтобы сделать более послушным правительство, и для того, чтобы сохранить эффект своего избрания президентом и сформировать новое большинство, которое может вообще обойтись без коалиции. Зеленскому и его окружению нужен контроль над парламентом, нужна вся полнота власти. И это логично, потому что без такой полноты нет смысла избираться президентом.

Самое интересное начнется после того, как эта полнота власти будет получена, а социальная ситуация граждан особо улучшаться не будет. И тут уже будущее страны зависит от олигархов и их телевизора.

Если олигархам удастся сохранить единство, то телевизор будет рассказывать, как все замечательно, люди будут верить, что виноваты предшественники, Кремль или Запад (виновника выберут на “стрелке” олигархов), а Украина довольно быстро превратиться в лукашенковскую Беларусь. С той только разницей, что у нас Лукашенко будут менять раз в пять лет, чтобы сохранить у граждан иллюзию причастности к политике.

Ну а если олигархи поссорятся, как это бывало уже не раз, тогда нас ожидает буйство политики, митинги, демонстрации, тонны компромата, восстания и потеря новых территорий на востоке. А потом новая консолидация, похороны, слезы, день вышиванки.

И новый Зеленский.