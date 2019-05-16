«Застенчивая кокетка». Промах Верховной Рады с датой инаугурацией Зеленского

Эпопею с назначением даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского последний вполне может занести себе в актив. Но для него все было бы куда лучше, если бы Рада тянула с процедурой до лета.

Сам Владимир Зеленский, как известно, хотел инаугурироваться 19 мая, в парламенте же большая часть депутатов как-то не очень горела желанием приводить нового президента к власти так быстро. Тем более что Конституция давала основания оттянуть день присяги президента аж до 2 июня включительно, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко .

Главной причиной неспешного подхода к инаугурации изначально был страх, что новый президент своим первым же решением распустит законодательный орган и отправит народных избранников на досрочные выборы. Да и желания части коалиционных депутатов хоть немного, но испортить жизнь политическому конкуренту, сбрасывать со счетов не стоит.

Однако вопрос роспуска парламента достаточно быстро утратил актуальность. Дата 27 мая, с которой начинали отсчет последних шести месяцев полномочий нынешнего парламента, в которые распускать законодательный орган прямо запрещает Конституция, оказалась не совсем точной. Как пояснил глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк, у нового президента будет время для роспуска Рады до 14 июня и затянуть инаугурацию так долго невозможно.

В свою очередь Зеленский и его команда воспользовались ситуацией даже не с саботажем назначения даты инаугурации, а слухами и намеками на возможный саботаж на все сто. Зеленский тут же начал информационную кампанию в духе того, что депутаты боятся нового президента, не дают ему булаву, занимаются мелочным вредительством и столь же мелочным мошенничеством.

Все это сопровождалось призывами к избирателям Зе запомнить нынешних депутатов поименно и на будущих парламентских выборах соответственно голосовать.

Ответить на эту информационную кампанию депутатам оказалось нечем. Даже если бы от даты инаугурации действительно зависела возможность роспуска парламента, на избирателей это вряд ли произвело сколько-нибудь серьезный эффект, а в сложившейся ситуации, когда дата инаугурации принципиально уже ничего не меняла, парламент и правда выглядел бы мелочно и некрасиво.

Ведь есть законно избранный президент, за которого проголосовали рекордные 73% избирателей, и оттягивать его вступление в должность – это лишь настраивать против себя электорат.

В итоге в парламенте победил здравый смысл, и депутаты назначили инаугурацию на 20 мая, ровно на следующий день после той даты, которую хотел Зеленский. Дата 19 мая, судя по всему, была отброшена из-за того, что в этот день отмечают память жертв политических репрессий и на него были назначены траурные мероприятия, которые, по мнению спикера Андрея Парубия и его единомышленников, не слишком сочетаются с церемонией инаугурации.

С одной стороны, с таким мнением можно было бы и согласиться, но по факту инаугурация – это не праздник, а вполне техническая процедура, которая танцами и плясками сопровождаться не должна. И лучше всего для оппонентов нового президента было бы не противостоять назначению инаугурации на 19 мая.

Этим в первую очередь у Зеленского выбили бы из рук информационный козырь о том, что депутаты даже в последний момент вставили ему палку в колесо, и не только ему, но и простым киевлянам, поскольку назначили церемонию на рабочий день и теперь центр будет перекрыт, а простые люди будут страдать в пробках. Именно так избранный президент отреагировал на дату 20 мая.

Во-вторых, назначив инаугурацию на 19 мая, парламентарии вполне могли бы использовать ситуацию против нового президента. Ведь тому уже в официальном качестве пришлось бы принимать участие в траурных мероприятиях, и не факт, что новый президент к такому готов. С другой стороны, откажись он от почтения памяти жертв репрессий в пользу празднования вступления в должность – это был бы уже скандал.

Как бы там ни было, в понедельник, 20 мая, Украина получит своего шестого президента и ему наконец-то придется выходить из виртуальности в реальность.