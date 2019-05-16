Инаугурация Зеленского в понедельник. Зачем Верховная Рада Украины пошла на уступки комику?

Регламентный комитет, который оказался в эпицентре обвинений в затягивании инаугурации Владимира Зеленского, согласовал семь проектов постановлений о дате приведения к присяге новоизбранного президента, и сегодня депутатский корпус поочередно голосовал за каждый из проектов, пишет на страницах «Depo.Весь мир» Юрий Васильченко.

Первым рассматривался проект нардепа Сергея Мищенко с датой 19 мая, как и хотел Зеленский. Его поддержали 207 народных избранников: 51 из «БПП», лишь 2 из «Народного фронта», 42 внефракционных, 31 «оппоблоковец», 23 нардепа из «Самопомочи», 2 «ляшковца», 24 – «Видродження» (полным составом), 18 – из «Батькивщины» и 14 из «Воли народа». Против проекта было 45 депутатов, что является рекордным показателем при рассмотрении всех семи документов.

Следующим голосовали постановление авторства Виктора Балоги, в котором также фигурировало 19 мая. Его поддержали 158 депутатов. Расклады по фракциям и группам примерно такие же, как и за постановление Мищенко.

Третьим по счету было постановление Куприя, которое и победило: фракция «БПП» дала 116 голосов (против были Олег Барна и Игорь Артюшенко, которые вообще оказались теми двумя из всего состава депкорпуса, кто голосовал против), «Народный фронт» дал 66 голосов из 80 членов фракции, внефракционные – 38 («за» были спикер Андрей Парубий и вице-спикер Ирина Геращенко, а вот Оксана Сыроед, еще один вице-спикер, воздержалась), «оппоблоковцы» – 20 голосов (интересно, что сторонники «Оппоплатформы» в этой фракции в основном не голосовали, так же, как и внефракционные «оппоплатформовцы»), от «Самопомочи» и «Воли народа» оказалось 16 голосов «за», от «Батькивщины» – 18, от «радикалов» – 19, а вот группа «Видродження» дала лишь 6 голосов, остальные не голосовали.

После поддержки решения Куприя исчезла потребность голосовать дальше, поэтому лишь упомянем о датах, которые были в проектах и которые оказались лишними. В наиболее оригинальном постановлении Сергей Каплина предлагалось проводить инаугурацию дважды – сначала в ВР 19 мая, и на бис – 3 июня на НСК «Олимпийский».

Во время торжественного заседания на стадионе новоизбранный президент повторно провозглашает присягу украинскому народу и инаугурационную речь. Плюс к тому – ежегодно, в день торжественного заседания на НСК «Олимпийский», президент озвучивает ежегодный отчет перед украинским народом.

В еще одном постановлении Куприя предлагалась дата 26 мая, в постановлении нардепа «БПП» Владимира Куренного стоит дата 17 мая, а последнем, седьмом, поданном сразу пятью авторами (Андрей Тетерук и другие) – 28 мая. Еще вчера депутаты из парламентского большинства склонялись именно к этому постановлению, однако, в конце концов, согласились с 20 мая.

Почему? Во-первых, решение о дате инаугурации и без того затянулось, что работало против парламентских «большевиков», которых обвиняли в парламентских игрищах. А это автоматически било по их рейтингам.

Во-вторых, нельзя исключать и другого мотива – до 20 мая осталось 4 дня, и этого достаточно мало, чтобы команда Зеленского организовала солидное представительство зарубежных гостей. Отсутствие на инаугурации первых лиц государств-партнеров Украины можно будет обыграть как скептическое отношение мирового сообщества к новоизбранному президенту.

Хотя, учитывая широкую палитру поздравлений Зеленского с победой после дня голосования 21 апреля, тезис о низкой поддержке выглядит притянутым за уши.

В-третьих, политическая логика подсказывает потенциальным участникам парламентских выборов, что чем раньше президент получит всю полноту власти, тем выше их шансы попасть в следующую Раду на критике его действий. По крайней мере, после инаугурации Зеленский не сможет оттягивать выдвижение своих кандидатов на должности министра обороны, председателя СБУ, Генпрокурора, главы внешнеполитического ведомства, Генштаба.

Пока что Зе-команда мотивировала отсутствие этих фигур затягиванием с инаугурацией, теперь придется открывать карты. А, следовательно, давать оппонентам повод для критики.

В-четвертых, одной из причин оттягивания инаугурации был страх роспуска парламента и досрочных выборов летом. Такой сценарий не устраивает ряд политсил.

И, похоже, они уже смирились с тем, что шансы роспуска Верховной Рады очень высоки, и Зеленский может это сделать и после 2 июня – последнего дня отведенного Конституцией для принесения присяги новоизбранным президентом. Поэтому нужно не тянуть кота за хвост, а дать возможность «котам» выбраться из «мешка». То есть, возвращаемся к предыдущему пункту.

С другой стороны, нельзя исключать, что консенсус по дате инаугурации был достигнут после политических договоренностей с Зе-командой о роспуске парламента. Хотя досрочные выборы и выгодны ключевым участникам предыдущих гонок – Зеленскому, Порошенко, Тимошенко и Юрию Бойко – которым лучше из одной кампании сразу перейти в другую, есть шанс, что к осени нынешний состав парламента примет новый избирательный закон.

В случае снижения в нем проходного барьера, в следующую Верховную Раду могут пройти не только крупные политические силы, но и более мелкие политпроекты, которые будут выполнять роль сателлитов при создании коалиции. Или же надеяться на «золотую акцию».

То есть, с одной стороны будто бы и выгодно проводить досрочные выборы летом, но с другой – могут быть сюрпризы. Поэтому очередные выборы – это предохранитель от сюрпризов и возможность перегруппировать силы, договориться о ресурсах и так далее.

Какая из этих позиций одержит верх, увидим уже в понедельник или во вторник, когда у Зеленского наконец-то появится возможность подписать свой первый указ. И, не исключено, что он будет касаться именно роспуска парламента.