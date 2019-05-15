Победить коррупцию в Украине. Антикоррупционная борьба должна начаться с судебной системы

И Зеленский должен удовлетворить ее, чтобы не занять последнее место в длинном ряду украинских мессий, так и не справившихся со своей задачей.

Украинцы имеют богатый опыт жизни надеждами, что приходят с новыми начинаниями, а вслед за ними и ожидаемыми разочарованиями. Страна раз за разом переживала обманчивые рассветы в течение трех десятилетий, только для того что-бы дать одним и тем же плохим привычкам выползти из тени и восстановить свою изнурительную хватку над нацией, пишет научный сотрудник аналитического центра «Atlantic Council», издатель журналов «Business Ukraine» и «Lviv Today» Питер Дикинсон в своем блоге на страницах атлантического центра.

Приход независимости в 1991 году стал первым переломным моментом, но этот, казалось бы, исторический разрыв с прошлым оказался крайне сомнительным компромиссом, при котором громоздкий государственный аппарат, наследие советской эпохи, сместить так и не удалось. Неудивительно, что ребрендинг карьерных коммунистов как украинских демократов мало в чем улучшил уровень жизни или содействовал движению страны в правильном направлении.

Разочарование таким положением дел привело, в конечном счете, к Оранжевой революции 2004 года, однако эйфория, которая была в начале, уступила место цинизму, так как стало ясно, что фундаментальная национальная культура институциональной коррупции удержала свои позиции. Десять лет спустя травма революции Евромайдан обозначила еще один свежий старт.

И хотя в течение своих 5 лет на должности президент Петр Порошенко сделал выдающийся вклад в прогрессивное формирования украинской нации, в конечном итоге он так и не смог убрать базис украинской коррупции, что привело к его повальному поражению на президентских выборах в прошлом месяце.

Поэтому украинцы снова находятся в такой уж похожей для себя ситуации, готовясь к восхождению новой Украины и ожидая появления незапятнанного лидера, который обещает трансформировать страну, которая уже неоднократно продемонстрировала свою уникальную способность сопротивление любым реформам. Станет Владимир Зеленский лучшим, чем те, кто провалился до него? Его статус аутсайдера наверное дает причины для оптимизма, хотя они и очень разнообразны.

На самом деле, это говорит очень много о масштабах презрения общественности по отношению к украинскому политическому классу, если полное отсутствие опыта в Зеленского стала его же наиболее сильной рекомендации. Тем не менее, статус новичка бывшего комика вызывает очевидное беспокойство насчет его способности ликвидировать глубоко закоренелую и бережно откалиброванную дисфункцию, что лежит в сердце недуга современной Украины.

Когда он размышляет над этим титанической задачей, что ждет его впереди, какими должны быть его приоритеты как президента? В то время как быстрого решения проблем такого масштаба как в Украине нет, полная реформа украинского судейства позволила бы Зеленскому заняться одной из центральных колонн, что надежно подпирает всю эту коррупционную конструкцию.

Сегодня же украинские суды – это единственные институты власти, уровень общественного доверия к которым даже ниже, чем у всех отечественных политиков. И это не случайно. Украинские судьи постоянно выносят вердикты, которые кажутся только и созданными для того, чтобы высмеять уже само по себе понятие справедливости, в то время как целые суды обвиняются в служении интересам отдельных влиятельных персон.

Вся судебная система на широком уровне признается катастрофически порочной, где справедливость на стороне того, кто предложил наибольшую цену. До тех пор, пока Украина не решит эту проблему, все остальные попытки реформ будут главным образом напрасными. В конце концов, какая польза от реформированной полиции или новых антикоррупционных институтов, если их расследование никогда не приводят к приговоров? Почему международным инвесторам следует обращать внимание на Украину, когда ее судейство продолжает защищать культуру безнаказанности и никоим образом не защищает инвестиции?

Победа Зеленского на выборах была мощной демонстрацией демократических задатков Украины, и ценности, которые защищают современную демократию, уходят далеко за пределы организации свободного и справедливого голосования. Ни одна из этих ценностей не является фундаментальной, как верховенство права, обеспечивает существование ответственности, который лежит в основе всех других прав и обязанностей.

И это – наиболее насущная необходимость Украины. Слишком долго хроническое отсутствие справедливости сохраняла страну в плену бесплодного постсоветского круга беспорядков на Майдане, пустых обещаний и фальстартов. Если Зеленский хочет избежать того, чтобы занять место в длинном ряду не особо впечатляющих украинских мессий, то должен сейчас найти способ разорвать этот круг, развивая свое президентство на прочных основах настоящей судебной реформы.