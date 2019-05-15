Дрессура ЕС для Зеленского. Риски для Украины при выходе из Минских соглашений

Положение Зеленского усугубляется тем, что внешне он исповедует детскую версию либерализма, на чем его европейцы будут постоянно ловить.

Заявление Павла Климкина о том, что восстановление прав России в ПАСЕ может привести к выходу Украины из Минских соглашений, наделало немало шуму. В первую очередь в Париже, где позицию Украины в целом считают неудобной, пишет Максим Михайленко на страницах издания «Деловая Столица».

Сразу посыпались напоминания о том, что санкции привязаны к выполнению РФ минских договоренностей, которые она, как известно, не просто не выполняет, а игнорирует, нарушает и намеренно усугубляет эти нарушения, определенно не без удовольствия от европейской боязливости. Проявились все родимые пятна этой ситуации и сейчас.

Так, 13 мая министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс выступил за введение санкций против России из-за решения об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе. Об этом Линкявичюс сказал перед началом заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, назвав действия Москвы вопиющим нарушением международного права.

Но коллеги его мнения не разделяют. И, соответственно, наказывать Кремль из-за паспортной аннексии не собираются. В частности, об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек: «Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация».

Позицию европейцев подтвердил также румынский министр Теодор Мелешкану. Он заверил журналистов, что новые санкции против РФ не нужны и украинцам. «Это создаст проблемы самой Украине», – заявил он, но не стал уточнять, в чем он видит эти проблемы.

Необходимо отметить, что позиция Украины – диаметрально противоположна, Киев неоднократно призывал ЕС к усилению давления на РФ. Часть государств Союза, которых обычно относят к числу друзей Украины, также поддерживают этот требование.

Впрочем, здесь стоит отметить, что европейские санкции, введенные против россиян за керченский инцидент, были пустой формальностью. А «поиск диалога» может продолжиться и возвращением РФ в ПАСЕ – став первым шагом к смягчению, а то и отмене санкционного пресса.

Реакцией на этот вызов и стало заявление Климкина о готовности Украины отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае реабилитации РФ в Совете Европы.

«Меня вчера много кто спрашивал, как будет Совет Европы. Я им честно сказал, что если вы пойдете так, как хотят несколько стран, то я в тот же день выйду и скажу, что, во-первых, «Минска» у нас теперь нет, и, во-вторых, его убили не только в Москве, но и вы его последовательно», – сказал Климкин. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, его позиция была услышана партнерами из Франции, Германии, Нидерландов и других стран.

Стоит напомнить, что санкции вводились по множеству эпизодов. Кроме того, не сам факт подписания «Минска» служит основанием для их действия, а его невыполнение. Впрочем, в ЕС, по-видимому, рассчитывают, что Климкин покинет свой пост сразу следом за Петром Порошенко, а «у Зеленского» все время говорят о смене формата, новом мышлении, диалоге.

Вот даже с одиозным молдавским коллегой Игорем Додоном новый президент поговорил, чего ему советовали не делать. Так что чего уж там. Тем более, разворачивающаяся американо-китайская торговая война оказывает все возрастающее давление на европейские экономики, а малоразвитая Россия всегда была для европейцев легким заработком.

Поэтому теперь придется определяться Зеленскому – говорить приятное всем подряд уже не получится. И очередные точечные персональные санкции, как правильно отметил Климкин, ничего принципиально не изменят. Что, однако, не исключает попыток выдать их за победу – в духе «очередного маленького шага на большом пути к возмездию».

Но в сугубо практической плоскости здесь так или иначе возникает вопрос о формате и возможностях коммуникации Зеленского с европейскими структурами. Тем более что европейская политика его команды вызывает все больше вопросов.

К примеру, советники новоизбранного президента Александр Данилюк и Руслан Рябошапка во время визита в Брюссель в начале мая подняли вопрос о… пересмотре условий Соглашения об Ассоциации.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан. Он отметил, что Брюссель пока не имеет четкой уверенности в том, каковы намерения команды Зеленского.

«Когда в Брюсселе была небольшая делегация, они поднимали этот вопрос. У нас нет 100%-ной уверенности в том, что они имели в виду, но, по моему мнению, в известной степени речь шла о квотах», – пояснил комиссар. По словам Хана, в Брюсселе рассчитывают получить подробную позицию на следующей неделе, поскольку Зеленский в ходе недавней встречи никаких разъяснений не дал. «Комиссар Мальмстрем будет в Киеве на следующей неделе, возможно, это придаст ясности», – пояснил Хан.

Подобные зигзаги и ослабление давления Киева на ЕС в вопросе антироссийских санкций способны быстро открыть дорогу реваншу Москвы на европейском направлении. Пока что новоизбранный президент и его (?) люди продолжают избегать конкретики, высказывая «экзотические» идеи. Хорошо, что не «революционные» – но нужно понимать, что на языке европейской бюрократии все эти определения входят в лексикон бранных слов.

Правда, руководство европейских институтов сохраняет оптимизм. Главы МИДов стран ЕС обсудили на своей встрече решение РФ раздавать российские паспорта гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом в понедельник во время пресс-конференции по итогам первого дня работы Совета министров ЕС по иностранным делам заявила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини.

«Мы обсуждали этот вопрос о нашей реакции на раздачу российских паспортов не только в рамках встречи Восточного партнерства, но также среди министров во время Совета ЕС. Я уверена, что будут следующие шаги по этой проблеме в течение следующих недель», – отметила Могерини.

Очевидно, что Зеленского, у которого и без того много внутренних вызовов (да и его спикеры все время говорят о приоритетном внимании к вопросам внутренней политики) на европейском направлении станут активно продавливать на компромисс.

Тем более, в период до парламентских выборов ему не захочется потерять своего условно пророссийского избирателя, который, если верить принадлежащим зависимым от РФ олигархам телеканалам, просто мечтает о мире. Поэтому управу на Кремль, по-видимому, можно сегодня найти либо в Китае, либо в США (но при Дональде Трампе – за счет отношений с объединенной Европой).

И Америка – в рамках своих интересов – продолжает нам помогать. Так, 13 мая в Сенате зарегистрировали законопроект, целью которого является прекращение «Северного потока-2». Авторами проекта являются сенаторы Круз, Шахин, Баррасо и Коттон.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев записал это, и отчасти справедливо, на счет лоббистских усилий своей команды – правда, стоит учитывать и то, что возможность подсадить ЕС на американские углеводороды и, соответственно, ограничения российских экспортных возможностей на этом направлении объективно интересна Вашингтону.

В отличие от других подобных документов, этот законопроект содержит не призыв, а требование ввести санкции в отношении лиц, задействованных в определенных видах работ и услуг, которые являются критическими для завершения «Северного потока-2». В частности, речь идет об услугах глубоководной прокладки труб. Этой технологии у «Газпрома» нет, и он заказывает такие работы у подрядчиков.

Важно, что в законопроекте Круза-Шахина говорится о санкциях, которые нацелены именно на враждебный Украине газпромовский проект. «В отличие от статьи 232 санкционного закона CAATSA, под предложенные санкции не будут подпадать другие инфраструктурные проекты, в которых могут быть заинтересованы западные компании», – написал Коболев.

Кроме того, он справедливо отметил важность того факта, что этот документ стал результатом сотрудничества представителей обеих партий, и это повышает шансы на его скорое принятие.

При этом перспективы самого Коболева сохранить свой пост лишь немногим лучше перспектив Климкина. Желания обострять – разве что его вынудят – отношения с РФ у президента Трампа нет. В украинском вопросе он сегодня больше сконцентрирован на роли некоторых украинских политиков в отправке за решетку Пола Манафорта и украинских делах своих конкурентов-демократов в начинающейся предвыборной гонке.

Так что нынешнему и новому МИДу Украины – и его координатору, президенту Зеленскому, все-таки придется продолжить борьбу за ПАСЕ, к ограничениям прав РФ в которой привязано слишком много других действующих годами важных документов.

Есть ли у Зеленского и «у Зеленского» понимание всех этих тонкостей – сказать сегодня сложно. И сложно представить, что в администрации нового президента будут всерьез рассматривать возможность выхода Украины из Минских соглашений в инициативном порядке – или хотя бы пытаться шантажировать партнеров подобным шагом.

Примечательно, что сам новоизбранный президент (а также «у него») уже несколько раз косвенно высказывался против выхода из Минских соглашений. Но это делалось на фоне заявлений, связанных с попытками возвращения к теме «нормандского формата», а то даже и практически забытого формата «женевского». Подобными острыми углами Владимир Александрович уже вызывает или может вызвать в свой адрес напряжение в и так прохладно-вежливо настроенных к нему европейских кругах.

Следует сказать, что европейскому истеблишменту вполне хватает американского Трампа и он боится появления в проблемной восточной Украине маленького аналога. Но, в отличие от Америки, которой ЕС мало что может сделать, на Украине Брюссель вполне способен отыграться в том случае, если новая власть будет легкомысленно подталкивать европейцев к чему-то, чего они делать не желают.

Более того, положение Зеленского усугубляется еще и тем, что, в отличие от венгерского премьера Виктора Орбана и польского триумвирата Качинский-Дуда-Моравецкий, закованного в национал-консервативную броню, новоизбранный украинский президент внешне исповедует детскую версию либерализма, на чем его европейцы будут постоянно ловить.

Похоже, в европейских столицах уже приготовились к этой своей старой игре – дрессировке политической верхушки страны с европейскими амбициями, если эта верхушка в чем-либо не устраивает союзный истеблишмент и ведущие страницы ЕС.