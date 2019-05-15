Реванш в Конституционном суде Украины. Какую пользу извлечет Зеленский от Шапталы?

Пертурбации в Конституционном суде дают основания задуматься над тем, устоят ли судьи-конституционщики перед давлением новых политических обстоятельств.

Отставка Станислава Шевчука и избрание «временным» руководителем КС Натальи Шапталы связывают как с «узурпацией» власти первым, так и с «революцией», о которой сам Шевчук написал в собственном Facebook, пишет на страницах «Depo.Весь мир» Игорь Петренко.

Напомним, присягу судьи КСУ Станислав Шевчук принял 13 марта 2014 года, а 21 февраля 2018-го его избрали председателем суда. При его председательстве КС прославился несколькими скандалами, самый громкий из них – признание неконституционной по представлению группы нардепов статьи 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Общественные активисты заявляли, что это решение означает амнистию для чиновников с состоянием сомнительного происхождения.

За две недели до первого тура президентских выборов тройка судей Конституционного суда, Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко, написали коллегам письмо, в котором обвинили Шевчука в политизации деятельности суда, манипуляциях с делами, служебной бездеятельности, длительном отсутствии на работе, вмешательстве в деятельность судей, превышении служебных полномочий. И подняли вопрос об отставке председателя.

До выборов уволить Станислава Шевчука не удалось, сейчас же он не только покинул руководящее кресло, но и лишился судейской мантии вообще. Произошло это после того, как председатель КСУ выступил против рассмотрения комиссией по вопросам регламента и этики возможных нарушений им законодательства.

Взамен он предлагал рассмотреть вопрос конституционности закона «Об очищении власти» (известного как закон о люстрации). Большинство судей это предложение не поддержало, после чего председатель покинул заседание, а комиссия пришла к выводу о наличии оснований для увольнения Шевчука.

Уже экс-председателю суда вдогонку осталось разве что назвать свою отставку «преступлением» и пригрозить обращением к правоохранителям. Но ведь не просто так Шевчуку отказали во въездной визе в Соединенные Штаты. Источники Центра противодействия коррупции (ЦПК) сообщили, что он лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

Кто же эта Наталья Шаптала, которая сменила Шевчука в кресле председателя КСУ? До сих пор публичным лицом она не была.

Судьей Конституционного Суда Украины ее назначил внеочередной съезд судей Украины в сентябре 2010 года – во времена президента Виктора Януковича – сроком на девять лет. Срок полномочий Шапталы как судьи КСУ истекает в сентябре этого года. А значит, это временный председатель суда.

Подробности ее биографии есть в свободном доступе. Родилась в Донецке, где и начала работать на предприятиях. Выпускница Алтайского университета. Кандидат юридических наук. Работала в судах Донецка. Карьерная лестница привела ее на должность первого заместителя председателя Донецкого апелляционного административного суда. Оттуда она и перешла в КСУ.

По информации интернет-сайта «Фокус», во время рассмотрения Конституционным судом вопроса о конституционности закона об очищении власти судья Шаптала обращалась за экспертным заключением по этому закону к народному депутату Сергею Кивалову, одному из фактических руководителей судебной вертикали при Януковиче.

Кивалов сам подпадает под люстрацию как бывший член Высшего совета юстиции и является одним из инициаторов обращения в КСУ относительно конституционности указанного закона. У общественных активистов есть и некоторые другие вопросы к Шаптале. В частности, относительно ее участия в процессе узурпации власти Януковичем.

В окружении Владимира Зеленского отреагировали на решение судей КСУ. Советник победителя выборов Руслан Рябошапка напомнил о «личностном неприятии фигуры Станислава Шевчука как главы Конституционного суда другими судьями КС» и отметил, что «оперативным избранием нового главы КС судьи продемонстрировали зрелость и сознание, и таким образом не создали проблему для принятия присяги новоизбранным президентом Зеленским».

Отдельно советник Зеленского сделал оговорку относительно перспектив рассмотрения КС закона «Об очищении власти». Напомнил, что согласно выводам Венецианской комиссии, в положения закона, которые нарушают права человека, необходимо внести изменения.

По словам Рябошапки, «эти изменения были подготовлены Министерством юстиции, но почему-то не были внесены в закон. Из-за этого и возникла проблема с конституционностью этого закона. КС должен дать ответ на этот вопрос. Думаю, его позиция будет близка или будет учитывать позицию Венецианской комиссии Совета Европы».

Итак, ЗЕкоманда не оставила попыток откорректировать закон о люстрации, что дало бы некоторым ее главенствующим представителям возможность усесться в кресла. СМИ напоминают, что один из руководителей избирательного штаба кандидата в президенты Зеленского, адвокат миллиардера Игоря Коломойского Андрей Богдан попадает под действие люстрационного закона и не может работать на государственной службе. Именно его Коломойский в своих интервью рекомендовал Зеленскому на должность главы президентской администрации.

Журналисты подозревали, что Богдан общался с Шевчуком именно по поводу отмены закона о люстрации, хотя сам потенциальный шеф канцелярии Зеленского это опровергает: говорит, встреча была, но говорили о возвращении статьи о незаконном обогащении. Так это или нет, но карьерные перспективы Богдана и целого ряда других представителей бывшей власти, которые находятся на том или ином расстоянии от нового президента, будут определяться позицией КСУ относительно упомянутого закона. А давление на судей может быть довольно мощным.

Тем временем для Зеленского важно решить вопрос с его официальным вступлением в должность. Верховная Рада с датой инаугурации еще не определилась. Но уже понятно, что «вручать булаву» новоизбранному будет именно Наталья Шаптала.

Не стоит исключать, что это и будет ее главной миссией в кресле, сидеть в котором ей предстоит лишь несколько месяцев. Что же касается перспектив пересмотра закона о люстрации и законов о декоммуназации, то по этим вопросам у судей-конституционщиков нет единодушия. А это означает, что их отмену могут отложить на потом, на период после парламентских выборов.