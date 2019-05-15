Люди из окружения Зеленского лично противодействуют Трампу, – Джулиани

«В окружении Владимира Зеленского есть те, кто лично ненавидит Трампа», «посла Йованович отозвали еще и потому, что она была частью сговора против Президента», «прямой коммуникации команды Трампа с Зеленским препятствуют», «украинские чиновники участвовали в сговоре с демократами»… Эти и другие месседжи – от Руди Джулиани, человека, которому президент Трамп очень доверяет, его личного юриста; мы поговорили с ним во вторник вечером, пишет на своей странице в Facebook Дмитрий Анопченко, беседовавший с Джулиани.

Сразу оговорюсь – это его субъективная точка зрения. По поводу фактов, оценок, персоналий (а – к моему удивлению – Джулиани упомянул ряд громких фамилий). Прекрасно понимаю, что вы скажете – мол, Байден вступает в гонку и республиканцам нужны данные об «украинском следе»…

Или – дескать, раз расследование Мюллера завершено, самое время разобраться с другой стороной проблемы вмешательства в выборы… Оценки зависят от политических предпочтений и симпатий. Мотивы могут быть разными.

Мне важно было не в «New York Times» прочитать, а из первых уст услышать – что думают в команде Трампа, почему так настаивают на проведении в Украине расследования, почему Джулиани все-таки не поехал в Киев…

Итоговая версия интервью вычитывалась, тут так принято. Правки есть, но сокращения минимальные; в финальном тексте команда Джулиани добавила по уточняющему абзацу в ответах на третий и на последний вопросы. Получилось субъективно, остро и в любом случае интересно – независимо от того, кто на чьей стороне.

– Господин Джулиани, можете ли Вы подтвердить, что визит в Украину планировался и действительно был отменен? Каковы причины?

– Я действительно собирался в Украину в понедельник-среду, но отменил поездку, поскольку обнаружил, что избранный президент окружен людьми, у которых есть история нечестного отношения к президенту США, в частности, речь идет о событиях в 2016-м году.

Один из них уличен в том, что незаконно содействовал и помогал предвыборной кампании оппонентки президента Трампа, Хиллари Клинтон. И эти люди – среди его ключевых советников. И когда я это обнаружил – я сказал об этом открыто. Чтобы здесь, в Соединенных штатах, понимали ситуацию в Украине.

Они ведь об этом открыто говорили! И избранный президент Зеленский сейчас находится в руках людей, которые серьезнейшим образом выступали против президента Трампа. Это они организовывали утечки в «Нью-Йорк Таймс». Это они, вероятно, настроены создавать проблемы для президента.

Я ранее уже заявлял – было бы до конца правильным, если избранный президент организует расследование – и сделает это открыто – по поводу, назовем это так, сговора – в котором участвовали определенные украинские чиновники, и к которому были причастны американцы, включая представителей Национального комитета Демпартии США, Хиллари Клинтон, и, к сожалению, наше американское посольство в Украине. Они позволили коррупционный обмен информацией, которая вредила кандидату Трампу и его кампании.

– Но какими бы ни были их усилия, они ведь не принесли результата, правильно? Трампа-то избрали…

– Да, все изменилось и Трамп занял свой пост – но по-прежнему остаются люди, вовлеченные в этот процесс. И провести расследование очень важно – поскольку то, что случилось в Украине, – просто невозможно в Соединенных штатах.

И я сказал президенту как его личный адвокат: если мы выясним, что именно происходило, это даст нам объяснение – откуда брались эти лживые обвинения против него по поводу так называемого «сговора с русскими», чего на самом деле никогда не было.

Если бы это случилось, расследование провели, а я верю, что за всем этим стояли политические противники президента, то мы увидели бы негласные действия украинских чиновников, сделанные за спиной у граждан Украины. Таких личностей было много и, к сожалению, один из них очень близок к избранному президенту, что крайне меня беспокоит.

– Расследование, к которому Вы призываете, в любом случае будут проводить в том числе и новые анти-коррупционные структуры. Примете их выводы? С американской точки зрения, их работа может быть признана эффективной?

– Я не могу дать однозначную оценку, считаю что с ними связаны и хорошие и плохие события. И для них важно определиться с приоритетами при проведении расследований и с теми людьми которые готовы установить правду, готовы прийти к законным и честным выводам.

Избранный президент уже заявлял ранее, возможно, имея в виду Луценко, или кого-то из его чиновников – так вот, он говорил о необходимости остановить расследование – и это крайне беспокоит нас всех. Тех, кто хотел, чтобы расследование принесло результаты.

Поскольку есть очень серьезные доказательства сговора между Национальным комитетом Демократической партии, американским посольством и некими украинцами, которые фабриковали так называемую «правду» о кандидате Трампе и его предвыборной кампании.

Я рад, что ваша страна стала независимой и свободной от всего советского. Я был там, я давно сотрудничаю с Украиной. И очень надеюсь, что украинцы займут то место, которое они заслуживают. Что появится полностью свободное, честное, эффективное правительство, которое не контролируют олигархи.

И надеюсь, что избранный президент все-таки поймет, кем он окружен и какую ситуацию они создают. А он окружен людьми которые, с моей точки зрения – как президентского юриста – очень сильно лично, даже не политически, а именно лично, противодействуют президенту Трампу. И в некоторых случаях даже предпринимали незаконные действия для того, чтобы повлиять на результаты выборов. Я крайне этим обеспокоен.

Возможно, это не мое дело – но я американский гражданин, желающий самого лучшего Украине. И есть некоторые другие люди, окружающие избранного президента, у которых не самые лучшие намерения. Я говорю о тех, кто связан с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Опять же, это не совсем мое дело, но я очень обеспокоен тем, что есть расследование, которое сейчас проводит НАБУ, которое полностью независимо, в том числе, и от Генпрокуратуры, и что им не дают продолжать это расследование. И это шаг назад по сравнению с тем, что было достигнуто.

– Может ли вся эта ситуация повлиять на отношения Украины со Соединенными штатами, которые традиционно поддерживают нашу страну?

– Скажу четко: я не говорю от имени правительства. То что я говорю – не позиция правительства США. Я – личный адвокат президента.

В Соединенных Штатах существует разделение между президентом как главой государства, который представлен в своем официальном качестве, и президентом, который, как и все, является гражданином США и имеет право на действия – помимо тех, что в официальной сфере. Я представляю его лично, я его личный юрист. А вы спросили об официальной политике Соединенных Штатов и я не хотел бы ее комментировать…

Скажу лишь, что в Соединенных Штатах существует серьезная поддержка Украины, у Украины очень мощные взаимоотношения с Соединенными штатами. Я был одним из политиков – а теперь уже в статусе просто гражданина – из тех, кто больше всего поддерживает Украину. Среди тех ее друзей, каким был Джон Маккейн. И поэтому я очень огорчен тем, какие люди сейчас находятся в орбите новоизбранного президента.

Ну вот смотрите: человек, которого избрали президентом страны, являющейся нашим ближайшим союзником, окружен людьми, которых стоило бы просто выгнать. Конечно, я не могу решать за вашего президента – это вы должны определять, не я. Но я даже не до конца понимаю как это вообще могло случиться.

Как можно было выбрать кого-то, кто, как было признано еще в декабре решением вашего суда, противозаконно вмешивался в выборы, действуя против Дональда Трампа – и эти люди – сейчас в фаворе. Это просто бессмыслица. Все эти обвинения…

Я знаю, насколько эти люди бессовестны! Я не об избранном президенте говорю, я о тех из его окружения, кто развернул кампанию против президента Трампа.

– Вы в начале нашего разговора сказали, что «американское посольство в Киеве было часть сговора». Что Вы имеете в виду? И не с этим ли связано то, что Мари Йованович отозвали в США?

– Да, частью проблемы, которую создали для нас здесь, в США, была посол, которую сейчас отстранили. И она была частью всех этих усилий против президента трампа. Примерно год назад один из конгрессменов рассказал, что она уверяет украинских чиновников – мол, президента Трампа ждет импичмент. И это – ложь.

Президент признан полностью невиновным. Никаких связей с русскими, никаких доказательств, что что-то вообще было. Никаких доказательств препятствования правосудию. И сейчас пришло время расследовать действия демократов – а каким образом они все это создали? И она была, что называется, «на той стороне».

Были случаи предоставления недостоверной информации украинским властям. Такое противодействие политике президента Трампа!

– Кто в таком случае заменит Йованович, каким будет новый посол?

– Не буду называть фамилий, но это будет человек, поддерживающий администрацию президента Трампа и правильно понимающий его политику в этом сложном и ключевом регионе мира .

– Как вы оцениваете действия предыдущей украинской администрации?

– Предыдущая администрация безусловно продемонстрировала много положительного в выводе страны из глубоко кризиса, вызванного правлением президента Януковича. К примеру, я хочу поблагодарить министра Авакова за его честную позицию и пониманимание этого сложного момента в истории страны.

Что касается президента Порошенко, то он столкнулся с парадоксом падения популярности – за счет непрекращающейся войны и экономического кризиса, бесконечных коррупционных скандалов и грязной борьбы олигархических кланов. Это тяжелые уроки демократических преобразований по дороге реформ, выбранных народом Украины.

Поэтому Ваши выборы, которые поразили весь мир своей демократичностью и прозрачностью – это наглядный пример народной демократии. Самое сложное время сейчас, это честный и прозрачный переход власти к новому президенту и его возможность выполнить свои предвыборные обещания.

Для этого он должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов – Игоря Коломойского и других. Тех, по поводу кого введутся расследования в Америке, тех, кто препятствуют нашей прямой коммуникации с вновь избранным президентом Зеленским.

Извините, у меня дальше встреча, я должен идти.