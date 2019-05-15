Конституционный суд имени Януковича. Влияние Портнова на судебную систему Украины

14 мая Конституционный суд Украины с большим скандалом сменил своего председателя. Подготовка к этому велась больше двух месяцев, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

Еще 13 марта судьи КСУ Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко обратились к своим коллегам – судьям КСУ с письмом, в котором на 30 страницах изложили аргументы за отставку главы КСУ Святослава Шевчука. Главные высказанные ими претензии к Шевчуку – систематические манипуляции с делами, которые находятся на рассмотрении КСУ; регулярные нарушения установленной законом процедуры рассмотрения дел; внесение на заседание суда вопросов, для рассмотрения которых отсутствуют правовые (конституционные) основания; служебное бездействие и длительное отсутствие на работе; нарушение прав судей, неправомерное вмешательство в их деятельность; превышение должностных полномочий, попытки незаконно расширить полномочия председателя суда, издание незаконных распоряжений, попытка ввести параллельное управление судом и секретариатом суда; недопустимая политизация деятельности КСУ.

Эти и другие претензии к Шевчуку принялась изучать постоянная комиссия КСУ по вопросам регламента и этики в составе замглавы КСУ Александра Тупицкого, судей Александра Касминина и Виктора Кривенко. Этот орган имеет особое значение. Дело в том, что председатель КСУ назначается на эту должность сроком на три года на специальном пленарном заседании КСУ, после чего снять его нельзя до истечения этого срока, если только он не перестанет быть судьей КСУ.

Но вот уволить его с должности судьи КСУ можно, и это может сделать сам КСУ. Согласно п. 3 ч. 2 ст. 149-1 Конституции, полномочия судьи КСУ могут быть прекращены досрочно в случае совершения им существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения своими обязанностями. Решение об увольнении судьи КСУ с должности суд принимает не менее чем двумя третями от его конституционного состава. Согласно закону о КСУ вопрос об увольнении судьи с должности по такому основанию суд рассматривает на специальном пленарном заседании при наличии заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ.

В начале мая стало известно, что комиссия в своем заключении высказалась за увольнение Шевчука с должности судьи КСУ. В документе говорится: «Комиссия пришла к выводу о наличии оснований для увольнения Шевчука Станислава Владимировича с должности судьи Конституционного суда в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и системным пренебрежением своими обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи Конституционного суда Украины и выявило его несоответствие занимаемой должности».

И вот 14 мая состоялось собрание судей КСУ, на котором они приняли решение о недоверии председателю КСУ Шевчуку. Этим решением судьи пытались побудить Шевчука самостоятельно уйти с должности главы КСУ, что сохранило бы за ним должность судьи КСУ. Но Шевчук отказался, и тогда судьи КСУ перешли к более радикальному сценарию. На специальном пленарном заседании КСУ принял постановление об увольнении Шевчука с должности судьи КСУ на основании вышеупомянутого положения закона о КСУ, а также избрали нового главу КСУ – эту должность получила Наталья Шаптала.

В принципе произошедшее действительно имело внутренние причины. Судей КСУ не устраивала ситуация, при которой Шевчук по своему вкусу тасовал повестку дня, решая, какие вопросы выносить на рассмотрение, а какие откладывать в долгий ящик. Это нивелировало влиятельность судей КСУ и сосредоточивало весь политический вес КСУ в руках председателя. Словом, судьям хотелось заменить Шевчука на такую фигуру, которая будет делиться с ними влиятельностью и соответствующими разнообразными бонусами.

Но были и внешние факторы. Прежде всего отметим фактор Андрея Портнова, который в администрации Януковича отвечал за судебную систему и, в частности, за подбор кадров на важнейшие судейские должности.

Подчеркнем, что снять Шевчука было бы невозможно без решения постоянной комиссии КСУ по вопросам регламента и этики. Двое из трех ее членов – Тупицкий и Касминин – были назначены судьями КСУ указами Януковича в 2013 г. Третий член – Кривенко – избран судьей КСУ в 2015 г. съездом судей, до того с 2011 г. работал замглавы Верховного суда Украины.

Новоизбранный глава КСУ Наталья Шаптала была избрана судьей КСУ съездом судей в сентябре 2010 г. Поэтому очень похоже на то, что люди, обязанные своей карьерой Портнову, обеспечили устранение Шевчука из КСУ и открыли путь к должности главы КСУ для человека, обязанного своей карьерой тому же Портнову. Конечно, связи с Портновым за годы после Революции достоинства истончились, но…

Конечно, самое интересное теперь, как все это скажется на отношениях между КСУ и командой новоизбранного президента Владимира Зеленского. Известно, что раньше этими отношениями заведовал Шевчук, который теперь уволен.

Еще 13 марта Шевчук встретился с адвокатом Игоря Коломойского Андреем Богданом, который сопровождает Зеленского на важнейших встречах. Выведавшие это журналисты программы «Схемы» предположили, что предметом интереса Богдана могло быть дело о конституционности закона «Об очищении власти», поскольку сам Богдан, согласно этому закону, подпадает под люстрацию и не может занимать руководящие должности в органах власти до 2024 г. Дело о конституционности закона «Об очищении власти» стояло в повестке дня КСУ 18 апреля, но после огласки информации о встрече Шевчука с Богданом рассмотрение этого дела отложили.

26 апреля сам Шевчук подтвердил факт встречи с Богданом и сообщил, что знаком с ним более 10 лет. По словам Шевчука, беседовали они не о люстрации, а о возможных действиях Зеленского как будущего президента в связи с решением КСУ, принятым 26 февраля, об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение.

14 мая, когда решалась судьба Шевчука, дело о конституционности закона «Об очищении власти» вновь стояло в повестке дня КСУ и вновь было отложено. Можно точно сказать, что теперь судьбу этого закона Богдану придется решать не через Шевчука. А вот через кого – тут могут быть разные варианты. Возможно, теперь подобные вопросы придется решать через Портнова.

Хотя не исключено, что придется по отдельности договариваться с самими судьями КСУ. Кстати, срок полномочий нового председателя КСУ Натальи Шапталы на должности судьи КСУ истекает 21 сентября 2019 г., то есть она будет руководить судом лишь четыре месяца. Похоже, именно поэтому большинство судей КСУ проголосовали за ее кандидатуру, сочтя, что Шаптала не будет заниматься установлением в КСУ собственных волюнтаристских порядков, как это делал Шевчук. Однако сказанное не отменяет возможности того, что Шаптала будет прислушиваться к советам Портнова.

В связи с этим нельзя не затронуть вопрос об отношениях между Портновым и командой Зеленского. Недавно Игорь Коломойский поведал, что он общается с Портновым уже 20 лет, а сам Портнов сейчас тоже в Израиле, как и Коломойский. При этом Коломойский выступил в защиту Портнова: «С точки зрения закона, не политической ответственности, а закона, он вообще ничего не совершал». В то же время Коломойский заявил, что Портнов не имеет отношения к команде Зеленского, а также не консультирует самого Коломойского по вопросам, связанным с Приватбанком.

Возможно, после смены руководства КСУ команде Зеленского придется отнестись к фактору Портнова с большей серьезностью. По крайней мере, сам он наверняка этого хочет. А свои возможности влиять на судейский корпус он как раз и продемонстрировал, сумев повернуть в свою пользу развитие событий в Конституционном суде.