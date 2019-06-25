Небо в клеточку – друзья в полосочку. У Медведчука есть шанс стать наследником империи Фирташа

Если судьбу Фирташа будет таки решать чикагский суд, после решения Верховного суда Австрии представляется вполне вероятным, что между Вашингтоном, Москвой и украинскими олигархами развернется конфликт с дальнейшей судьбой наиболее лакомого актива олигарха, пишет журналист Тарас Паньо на страницах «Depo.Весь мир».

Новости о том, что Дмитрий Фирташ «вот-вот» предстанет перед лицом суровой американской Фемиды, регулярно всплывают как минимум с 2016 года. Впрочем, на этот раз драма, похоже, таки движется к финалу. Верховный суд Австрии принял решение по делу об экстрадиции Фирташа в США.

Поддержав предыдущее решение Высшего земельного суда Вены о том, что экстрадиция олигарха за океан никоим образом не приведет к нарушению его права на прозрачный и соревновательный судебный процесс. Таким образом были отвергнуты апелляции фирташевских адвокатов о том, что в США на Дмитрия Васильевича ждут «преследования» за его «политическую позицию». И теперь Фирташа от экстрадиции отделяет лишь подпись министра юстиции Австрии, который должен утвердить соответствующее решение.

С определенной точки зрения, это вроде и не такая маленькая дистанция – поскольку Клеменс Яблонер, который занимает эту должность, однажды уже отправил дело на повторное рассмотрение. Тогда чиновник заявил, что венский суд «в недостаточной степени» расследовал вероятность «политически мотивированного преследования» украинского олигарха в США – и порекомендовал Верховному суду пересмотреть решение коллег.

Но сейчас, когда никаких более высоких апелляционных инстанций не оставалось, Яблонер стоит перед выбором – согласиться с решением Верховного суда, или отказаться утверждать решение об экстрадиции, не только взяв на себя всю ответственность за ситуацию, но и фактически обвинив в некомпетентности всю судебную систему Австрии.

Наблюдатели по обе стороны океана намекают, что решимости на фанатичную защиту Фирташа у Яблонера, который в результате скандала может полностью разрушить собственную карьеру, пока не наблюдается. Хотя у Фирташа, конечно, и до сих пор есть возможности сформулировать сильные аргументы в свою пользу.

А вот относительно финансовых источников для формулирования этих аргументов и в ближайшем будущем может разгореться отчаянная борьба. Поскольку, как заявил один из «политических преследователей» Фирташа, сенатор Роджер Уикер, олигарх продолжает получать из Украины «сотни миллионов незаконных доходов» на газовых соглашениях, ожидая экстрадиции в Америку.

Речь, конечно, идет о судьбе фирташевских облгазов, законность приватизации и деятельности которых в течение последних лет не вызывала у украинских правоохранителей никаких существенных (или, тем более, подкрепленных результатами расследования) сомнений. В случае, если их нынешний владелец таки пойдет непростой дорогой Павла Лазаренко, законность приватизации облгазов таки станет объектом внимания Фемиды украинской.

Поскольку дает слишком много сил, заинтересованных в этом неприятном для Дмитрия Васильевича процессе. В первую очередь, речь, конечно, пойдет о его менее успешных конкурентах, которым в силу разных обстоятельств в свое время не удалось создать такой замечательный генератор прибыли. А также о председателе правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрее Коболеве, который уже несколько лет спит и видит, как бы ему «навести порядок с компаниями розничного транспортировки газа, то есть облгазами, где есть большие потери из-за контроля пророссийской группы Фирташа».

Но как за олигархами, так и за Коболевым будут стоять гораздо более мощные силы. Поскольку на необходимости реорганизовать облгазы давно настаивают и влиятельные чиновники и политики США, которые считают этот процесс необходимым для адекватного развития украинской экономики.

В этом вопросе наблюдается удивительное и редкое в наши дни единодушие политиков из Конгресса и чиновников из администрации Дональда Трампа. Не в последнюю очередь потому, что Фирташ в свое время в Индии перешел дорогу бизнес-интересам корпорации Boeing, а защита интересов национального производителя – дело святое и в США политически крайне выгодна. Не стоит.

Зато со стороны пророссийски ориентированных олигархов – публичное и медийное присутствие которых в последние дни стремительно растет – жесткого возражения против существования облгазов и всех связанных с этим схем незаконного обогащения пока не существует. Все, что вызывает печаль у Виктора Медведчука, Сергея Левочкина или Павла Фукса – это тот факт, что облгазы принадлежат не им. А вероятная реприватизация фирташевских активов – это отличный шанс исправить эту несправедливость.

Поэтому в деле публичного доказательства сомнительной природы прав Фирташа на облгазы обе стороны будут действовать в унисон. А дальше их тропы разойдутся.

И если «американская партия», скорее всего, будет делать ставку на НАБУ – новый «смотрящий» Тейлор уже прибыл в Киев – и «Нафтогаз» с Коболевым, где в силу обстоятельств действительно заинтересованные несколько сузили рамки «газовой вольницы», то партия пророссийская , скорее всего, будет действовать путем воздействия судов и использования подконтрольных СМИ.

При этом Москва явно будет играть в пользу пророссийских олигархов – так «подарок» в виде облгазов позволит требовать от них финансирование пророссийской пропаганды и политики в Украине уже не с закрытой части российского бюджета, а из средств, украденных из облгазов у украинских граждан, для Кремля является явным шансом на экономию ресурсов.

Таким образом неприятное общем-то событие (так экстрадирован Дмитрий Фирташ в США, скорее всего, много и интересно говорить и о Аркадие Ротенберге, и о Семене Могилевиче, и о других близких сердцу российского президента персонажах) в Москве попытаются хоть немного использовать на свою пользу.

Впрочем, чем бы ни закончился этот поединок, вся история с экстрадицией Дмитрия Фирташа в США является удобной для американского внешнеполитического ведомства. В первую очередь – в виде прозрачного и массивного намека для украинских олигархов, особенно из числа тех, кто может похвастаться почти неприличной близостью к действующему украинскому президенту.

Речь об Игоре Коломойском, но не только. Намеком на то, что небольшие, казалось бы, уголовные дела и расследования ФБР (которые ведутся против многих ключевых финансистов украинского политикума) могут закончиться более чем плохо. Даже для бывших друзей Пола Манафорта. Прятаться в Украине, Израиле или Швейцарии может быть надежнее, чем в Австрии. Но 100% гарантии, что все завершится не так, как у Фирташа, вряд ли кто-то даст.

Будем надеяться, что адресаты этого политического послания все поймут правильно.