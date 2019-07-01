Тасуя политические колоды «Слуги народа». Зеленский отправился в рейд по граблям

Новая политическая этика, заявленная «Слугой народа», оборачивается бесконечным тасованием колоды кандидатов. Чем порочна эта практика и есть ли ей альтернатива?

Сразу после того, как партии засветили свои списки на парламентские выборы, в украинской политике началась замечательная эпоха. Что-то среднее походом к пластическому хирургу и перетасовыванием карточной колоды перед новой раздачей. Путь к внешней безукоризненности пополам с надеждой сорвать банк, пишет Юрий Божич на страницах «Фокуса».

Мастодонтам украинского политикума играть в это как-то скучно. Они еще могут затянуть мантру о профессионализме членов своей команды. Но убеждать избирателя в том, что в их рядах – исключительно честные и неподкупные люди, – это как-то не по чину. Лишние энергозатраты. А профит, по принципу Парето – так себе. У них есть свой избиратель. Очень устойчивый.

Из тех, которые выживают, несмотря на то, что их усиленно лечат. Он голосует за эту старую гвардию не потому, что угадывает над ее шеренгами и колонами свечение нимбов и прочие символы святости, а просто потому, что продолжает считать их своими. Неважно, раздают они сахар и деньги страждущим в период выборного петтинга или нет. С их ли помощью в прежние времена рушились и закрывались заводы или нет. И так далее.

Свои – здесь ключевое слово. В 2014-м «Оппозиционный блок» шел на выборы со слоганом «Поддержи своих!» На выборах президента билборды, агитирующие за Александра Вилкула, были исполнены в той же стилистике. В подобных случаях возникает какая-то утомительная семейная нота. Сто лет вместе, чувств нет, налево не ходит (возраст не тот), не бьет – и ладно. Другие, возможно, еще хуже.

Примерно так, «по-женски», думает «железобетонный» электорат. И тех, про кого он так думает, это вполне устраивает. Идиллия старосветских помещиков. Милая сердцу патриархальность. Хуторское политическое сознание. Никакой Мальбрук на в какой поход не собирается. Завоевание новых земель и свежих поклонниц в планах не стоит.

Отсюда, нет необходимости придавать лицу такое выражение, чтоб оно пленяло абсолютно всех. Политическое партии и платформы со стажем не изобретают никакого нового языка. Их задача – не забыть старый. Ну, разве только огрубить его. Свести к минимуму. Чтоб было просто, как голенище. И только для узкого круга.

Есть забавный исторический анекдот. В 1962 году из Евпаторийского Центра Дальней Космической связи научный сотрудник с запоминающейся фамилией Ржига отправил к Венере восьмиминутное послание морзянкой. Там было всего три слова: «Мир. Ленин. СССР».

Всё! По-видимому, предполагалось, что потенциальным гуманоидам этого достаточно, чтобы понять, как устроена жизнь на Земле, и возжелать к ней примкнуть. Подход наших старых партий к политическому универсуму – это перелицованный «Мир. Ленин. СССР».

Подсознательная вера в то, что иных гуманоидов, кроме их стопроцентных симпатиков, не существует. А если они есть, то пусть сами, обалдуи, от своей тупости и непонимания и страдают. Во всяком случае, во всем, что касается этики, это выглядит примерно так.

Подобная позиция весьма умеряет их претензии к июльскому походу во власть, зато существенно упрощает их политические будни. И все это в корне отличается от того, что вынуждены демонстрировать новые партии. Прежде всего «Слуга народа» Зеленского и «Голос» Вакарчука.

Обе они заявили о составляющих новой политической этики. Первая – мы делаем ставку на новых людей с незапятнанной биографией. Вторая – если вдруг мы ошибемся в выборе кандидатуры, а народ нам об этой ошибке сообщит, то мы ее исправим.

И вот тут украинское медиа-пространство заговорила голосом невесты Агафьи Тихоновны из гоголевской «Женитьбы»: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича – я бы тогда тотчас же решилась. А теперь – поди подумай!»

Никаких преувеличений! Ей-Богу!

Вот, например, характерный сетевой коммент: «Хотел голосовать за Слугу народа, но с появлением в их списках законченного ватника и сепара с глазами бугая, Дмитрия Спивака, буду голосовать за Голос. И вся моя семья тоже».

Ведущий телеканала NewsOne Дмитрий Спивак, который был представлен в избирательном списке «Слуги народа» под абсолютно проходным №33, после подобной реакции баллотироваться в парламент передумал. Объяснил просто: так как против него в соцсетях развернулась «целая кампания по дискредитации», он решил не вредить рейтингу президентской партии.

Иные мотивы своего отказа от участия в выборах в составе «Слуги народа» указал известный блогер, ведущий телеканала 1+1 Сергей Иванов. Он не может позволить себе депутатство чисто материально, поскольку не имеет достаточно накоплений или бизнеса, чтобы следующие пять лет не зависеть ни от кого.

А кроме того, его очень беспокоит «ватный слой окружения президента», и он не собирается об этом молчать. Но все это опять-таки случилось после того, как в разных медиа появились достаточно жесткие оценки личности самого Иванова.

В числе прочего вспомнили историю, происшедшую 2 июня 2014 года. В тот день военный самолет, по данным доклада ОБСЕ, обстрелял Луганскую обладминистрацию. Были жертвы. Иванов возложил вину за случившееся на сепаратистов: «Террористы выстрелили из ПЗРК по самолету. Ракета навелась на работающий кондиционер на ОГА, выделяющий тепло. Эпик». Украинские СМИ все это растиражировали.

Трудно сказать наверняка, но скорее всего команде Зе пришлось бы вычеркнуть Иванова собственноручно. Но он не стал дожидаться воплощения в жизнь формулы «Мене прохали, в спину пхали, випхнули, то я й не захотів». Сделал ход первым.

Это все, разумеется, частные истории. Но их не одна и не две. За четыре дня из первоначальной версии списка «Слуги народа» выбыли семь кандидатов (это, кстати, без Иванова). У «Голоса» тоже имеются случаи «выпалывания» персон из заявленного перечня. Причина – их предыдущая политическая деятельность не соответствует принципам, которых придерживается политсила.

В том, что обратная связь между обществом и новыми партиями именно таким образом начала вращать электоральные шестерни, разумеется, есть свой позитив. Какая-то часть фигур, не отвечающих заявленным этическим лекалам, будет отсеяна. Возможно, среди них окажутся действительно одиозные, которых желательно не допускать до власти на пушечный выстрел. Но есть тут и ловушка.

Ни одна политическая партия по своему составу никогда не сможет понравится всем. Если у политика есть биография, за ним тянется шлейф истории. И он редко бывает похож на белые одежды Махатмы Ганди, сделанные из домотканого полотна кхади. Там много всякого намешано. И то, что может прийтись по душе одной категории граждан, почти наверняка вызовет отторжение у другой.

Составлять партийные списки методом всенародного референдума – абсурд. Это закат солнца вручную. Зато новым партиям вполне по силам внятно обозначить свои критерии отбора. Если речь идет о людях с биографией, возможно, достаточно будет всего нескольких. Крал или не крал. Врал или не врал. Раскалывал страну или нет.

Остальное, в свете заявленной новой этики, скорее всего менее важно. Если же пойти по пути угождения широкоформатному общественному вкусу, то очень скоро может выясниться, что новым партиям и в самом деле остается лишь одно – бесконечно тасовать свою колоду кандидатов и набирать в свои ряды людей, исключительное достоинство которых – неизвестность. Такой подход утопичен ровно настолько, насколько и неэффективен.