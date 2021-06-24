Переход Найема из УкрОборонПрома в МинИнфраструктуры: что за ним стоит

Наейма уволили по настоянию Андрея Ермака, которому не нравится деятельность брата Мустафы – Маси Найема, который защищает депутата Гео Лероса: именно он рассказал о коррупции брата Ермака Денисе.

Назначения Мустафы Найема внештатным советником Министра инфраструктуры Александра Кубракова ничего не означает, кроме одного — вражда замглавы ОП Кирилл Тимошенко и главы ОП Андрея Ермака становится очевидной.

Об этом пишет ТГ-канал “Shadow Anonymous”.

По их информации, глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев уволил своего приятеля Мустафу Найема, чтобы сделать приятное Андрею Ермаку. У Гусева непростое положение из-за конфликта с вице-премьером, Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским. «Укроборонпром» хотят ликвидировать. А Андрей Ермак, который в 2019 году входил в наблюдательный совет «Укроборонпрома», якобы может помочь этот процесс затормозить.

Ермака бесит брат Мустафы — Маси Найем (юридическая фирма «Миллер»), официальный адвокат Гео Лероса по делу о «пленках Дениса Ермака». Сергея Шумского и Дмитрия Штанько, которые делали записи, он не ведет. Усилиями брата Найема СБУ СБУ вынужденно провела в квартире родителей Ермака на Печерске.

31 мая Маси Найем выиграл в Печерском районном суде дело по иску Дениса Ермака к депутату Гео Леросу о защите чести и достоинства. Дело тянется с октября 2020 года. Судья Галина Матийчук — матерая дама, работала при Януковиче и Порошенко. Она провела в общей сложности всего 4 заседания — выжидала.

В апреле, когда Мустафу уволили, было зафиксировано общение братьев Найемов, где они веселились в ожидании решающего заседания (его несколько раз переносили) и обсуждали, как лучше в судебном процессе подавать болезненные для главы ОП фразы.

Такие как «через своего брата барыжит государственными должностями»; «Киев помнит героев, из-за которых столица превратилась в город ларьков и нелегальных парковок, киноиндустрия помнит мелких жуликов, которые кидали всех» и т.д. Последнее — намеки на связь Ермака с МАФами и с кинопроектами.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков — человек экс-премьера Алексея Гончарука. Он заведовал IT-сектором его Офисе эффективного регулирования (BRDO). То же самое делал и в КГГА. Кубраков попал в список “Слуги народа” через Гончарука. Он входил в его проекты «Люди важны» и «Сила людей», которые пытались объединиться с Демальянсом, где был Мустафа Найем. Они из одной песочницы.

Строительством дорог Кубраков занялся тоже с подачи Гончарука и его советника Юрия Голика, который был советником губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко – родственника экс-главы АП Бориса Ложкина. А стал правой рукой Кубракова.

После увольнения Гончарука должны были убрать и Кубракова. Но Голик вовремя взял в долю замглавы ОП Кирилла Тимошенко, который набрал силу на “Большой стройке”, вытеснил еще одного зама Сергея Трофимоваи теперь конкурирует с Андреем Ермаком. Разница в том, что Кирилл пришел в Зе-команду в 2019 году и делал предвыборные клипы, а Ермак — это старый друг Владимира Зеленского.

Найем нужен Кубракову тоже из-за брата, потому что по “Укравтодору” есть несколько уголовных дел, там готовятся к обыскам (проходят перманентно), а у Александра нет личных доверенных юристов, с которыми можно обсудить ситуацию. А он еще на Премьера метит. Надо блюсти репутацию…

Как известно, экс-нардеп (Блок Петра Порошенка) и бывший журналист Мустафа Найем занимал должность заместителя гендиректора Государственного концерна “Укрборонпром”, где отвечал за связи с органами государственной власти, а также с профильными неправительственными организациями и международными партнерами концерна.