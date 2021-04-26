Милош Земан встал на защиту российского ГРУ: “консерва” или результат пьянства?

Президент Земан опять целенаправленно поддержал российский нарратив, поставив под сомнение все доказательства российской причастности к взрывам в 2014 году на территории Чехии.
Президент Земан не удивил. Он опять целенаправленно поддержал российский нарратив, поставив под сомнение все доказательства российской причастности к взрывам в 2014 году на территории Чехии.
Естественно, все российские СМИ массово цитируют его как официального представителя Чехии.
Но чешские эксперты уже доказали, что Земан в своей речи несколько раза солгал. Да еще и раскрыл некоторую оперативную информацию, на раскрытие которой правоохранительные органы пока не давали согласие. Таким образом, Земан мешает дальнейшему следствию.
С выступлением президента Чехии согласились только представители двух экстремистских политических партий. А депутаты правящей коалиции и демократической оппозиции отвергли “аргументы” Земана.
Мало того, глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что законодатели будут рассматривать возможность подачи конституционного иска о государственной измене президента страны Земана.
В партии ТОР09 также подтвердили информацию о возможном иске против Земана.
“Шаги, предпринятые президентом Республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской Республики. Эти шаги больше нельзя упускать из виду”, – говорится в сообщении политсилы.
При этом Земан своими комментариями подтвердил, что в основе его заявлений есть и его личный конфликт с директором BIS (аналог СБУ) Кудельком. Во-первых, своими заявлениями Земан открыто подтверждает, что его спецслужбы не работают. А во-вторых, Земан последних 5 лет не хочет давать директору BIS звание генерала, их конфликт имеет длительный период.
“Я пока не вижу причины для повышения. Я подожду, пока закончится расследование (взрывы во Врбетицах), которое де-факто только начинается. Помните, что мы сталкиваемся с информацией, которая, скажем, устарела. Поэтому я спрашиваю, что было сделано за шесть лет. Если окажется, что он хорошо сделал свою работу, я могу повысить его в следующем году. Пока для этого нет причин”, – сказал Земан.
Как сообщалось,
- 17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.
- Bellingcat опубликовал расследование о том, как агенты ГРУ РФ могли организовать подрыв складов в Врбетице.
- Вчера, 25 апреля, Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а “доказательств их вины нет”.