Президент Земан опять целенаправленно поддержал российский нарратив, поставив под сомнение все доказательства российской причастности к взрывам в 2014 году на территории Чехии.

Президент Земан не удивил. Он опять целенаправленно поддержал российский нарратив, поставив под сомнение все доказательства российской причастности к взрывам в 2014 году на территории Чехии.

Естественно, все российские СМИ массово цитируют его как официального представителя Чехии.

Но чешские эксперты уже доказали, что Земан в своей речи несколько раза солгал. Да еще и раскрыл некоторую оперативную информацию, на раскрытие которой правоохранительные органы пока не давали согласие. Таким образом, Земан мешает дальнейшему следствию.

С выступлением президента Чехии согласились только представители двух экстремистских политических партий. А депутаты правящей коалиции и демократической оппозиции отвергли “аргументы” Земана.

Мало того, глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что законодатели будут рассматривать возможность подачи конституционного иска о государственной измене президента страны Земана.

В партии ТОР09 также подтвердили информацию о возможном иске против Земана.

“Шаги, предпринятые президентом Республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской Республики. Эти шаги больше нельзя упускать из виду”, – говорится в сообщении политсилы.

При этом Земан своими комментариями подтвердил, что в основе его заявлений есть и его личный конфликт с директором BIS (аналог СБУ) Кудельком. Во-первых, своими заявлениями Земан открыто подтверждает, что его спецслужбы не работают. А во-вторых, Земан последних 5 лет не хочет давать директору BIS звание генерала, их конфликт имеет длительный период.

“Я пока не вижу причины для повышения. Я подожду, пока закончится расследование (взрывы во Врбетицах), которое де-факто только начинается. Помните, что мы сталкиваемся с информацией, которая, скажем, устарела. Поэтому я спрашиваю, что было сделано за шесть лет. Если окажется, что он хорошо сделал свою работу, я могу повысить его в следующем году. Пока для этого нет причин”, – сказал Земан.

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