Рубль испугался российской армии у границ Украины и упал

Стягивание российских войск к нашей границе привело к падению российского же рубля. Вчера он пробил годовой антирекорд – 77 за доллар и 91 за евро. Сегодня это уже 78 и 92. Дешеветь рубль начал с 17 марта – после слов Байдена про Путина-убийцу.

Тенденция простая – российский бизнес понимает, что Путин может пыжиться, но отдуваться за его игры в танчики будут они, поскольку сделай он хоть одно движение через границу, любой пуск или ура-патриотическую атаку, например, в защиту «россиян» в ОРДЛО, которым перед этим всучивали свои паспорта – санкции в ответ прилетят незамедлительно. «Думаю, эскалация с Украиной — это именно то событие, которого рынку не хватало, чтобы полномасштабно ощутить ненулевой риск санкций в отношении российского госдолга», – заявила The Bell главный экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец

Что такое российский госдолг? Это почти 64 млрд долларов, 42 из которых в рублевых облигациях и почти 22 – в валютных. Введи США и ЕС санкции в отношении госдолга, владельцы этих ценных бумаг начнут их скидывать, бумаги начнут катастрофически терять в цене. Догадайтесь с трех раз, кто является крупнейшим держателем долга РФ среди нерезидентов? Это американские и британские фонды, у которых на руках около 15% этого самого долга. Дальше идут бельгийцы. Но и это не все. Дело не только в том, чтобы распродать те бумаги, что находятся на руках, но и не дать инвесторам купить новые долговые бумаги. Это то, что называют «ядерный удар по российскому финансовому рынку».

В РФ заявляют, что к такому удару готовы, мол, давно ждем, еще с 2014 года. И даже пытаются находить плюсы во введении санкции. Например, что в случае обесценивания их бумаг они сами же смогут их, по дешевке выкупить. Но, думаю, это разговоры «в пользу бедных» – когда западный мир откажется финансировать РФ, кредитовать ее, покупать ее бумаги у тех останется два выхода: замкнуться в себе или идти на другие финансовые рынки, главный из которых китайский. Давайте, ребята, продавайте себя Китаю). Это вам не правильные «белые воротнички» из Сити или Франкфурта, там играют жестко, земли в залог берут.

Есть, конечно и третий вариант – свалить с Донбасса и Крыма, избавиться от санкций, засунуть поглубже свою имперскость. Но это рациональный подход. Дед его не воспринимает, делая выбор между скальпелем и топором в пользу второго.