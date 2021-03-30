В офисе президента Украины не хотят признавать, что, несмотря на свою новую политику, Зеленский остается чужим для национал-патриотов. Последние громкие решения отталкивают от Зеленского жителей русскоязычного юго-востока – тех самых умеренных русскоязычных обывателей, чьи голоса в значительной степени сделали его президентом. Ради спорного прироста на западе он гарантированно теряет на востоке, анализирует Центр Карнеги.

Президент Владимир Зеленский, которого на фоне падения рейтингов начали списывать со счетов, неожиданно сумел перестроиться и пойти в контрнаступление – на этот раз на национал-патриотическом поле. С помощью санкций СНБО он нанес несколько ощутимых ударов по бизнесу и медиаимперии близкого к Кремлю Виктора Медведчука, одновременно бросив вызов Петру Порошенко как главному патриоту украинской политики.

Однако говорить, что поворот Зеленского вправо удался, пока рано – он рискует потерять доверие прежних избирателей, не приобретя популярности у новых. Ярким примером того, что на национал-патриотическом фланге президента не ждут с распростертыми объятиями, стали акции протеста в защиту осужденного правого активиста Сергея Стерненко. А противостояние с оппонентами и радикальной улицей еще больше усиливает зависимость Зеленского от бессменного главы МВД Арсена Авакова.

Стерненко и погром

После победы Евромайдана националистические активисты стали влиятельной силой в украинской политике. Легитимизировав себя как ударный отряд революции и добровольцев в войне в Донбассе, они стремились контролировать уличную политику, вливались в различные протестные движения. Некоторые не брезговали и криминалом.

Прежняя власть заигрывала с ними, стараясь привлекать в различные околовластные структуры. Нынешняя их скорее опасается и мечтает приструнить. Радикалы платят Зеленскому той же монетой. Нового президента подозревали в готовности капитулировать перед Москвой и желании свернуть курс на украинизацию и декоммунизацию. Эти подозрения в целом не оправдались, но популярности среди радикалов ему это не добавило. Непреодолимым водоразделом стали преследования популярных националистических активистов.

Вначале бурю протестов вызвал арест нескольких волонтеров АТО по подозрению в подготовке покушения на журналиста Павла Шеремета. Затем знаковым политзаключенным для правых стал Сергей Стерненко, 26-летний активист из Одессы, бывший участник «Правого сектора» (запрещен в РФ). Он играл активную роль в местном Евромайдане, а затем участвовал в «народных люстрациях» и боролся против злоупотреблений одесских бонз, включая мэра города Геннадия Труханова. Методы борьбы были довольно противоречивые – на радикального активиста заведено несколько уголовных дел.

В конце февраля Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы по обвинению в похищении пророссийского активиста. Еще одно дело – об убийстве напавшего на него 28-летнего Ивана Кузнецова – все еще находится на рассмотрении в том же суде.

По отношению к Стерненко общественное мнение раскололось. Его сторонники убеждены, что дела сфабрикованы главой МВД Арсеном Аваковым и генпрокурором Ириной Венедиктовой, при участии одиозного юриста из окружения Януковича Андрея Портнова, который не скрывает, что его цель – месть всем активистам Майдана. Противники, напротив, считают, что дело Стерненко – это попытка навести порядок в стране, возмездие зарвавшимся при прошлой власти уличным крикунам. По опросу Центра Разумкова, 33,9% считают приговор майдановскому активисту справедливым, 33,7% – политически мотивированным.

В ходе суда и после приговора сторонники Стерненко провели серию акций протеста, кульминацией которых стало нападение на офис президента. Воспользовавшись бездействием полиции, радикалы били стекла и расписывали оскорбительными для президента граффити здание на Банковой.

На защиту Стерненко встали внешне несхожие силы. С одной стороны, это национал-радикалы, ушедшие из-под крыла «азовского движения», которому, как считается, покровительствует глава МВД Аваков. С другой – представители либерально-правозащитного сообщества. Для них это резонансное дело – возможность продавить реформу судебной системы, которую давно требуют от Зеленского западные союзники. Пока это лишь ситуативный союз, но из него вполне может возникнуть новый национал-либеральный проект, апеллирующий к наследию Евромайдана.

Сам Стерненко мог бы претендовать в нем на лидерство. Киевские собеседники подчеркивают, что он прошел большую эволюцию от уличного хулигана до общенационального политика, во всяком случае именно такой образ формируют либеральные СМИ. Опрос КМИС показывает, что рейтинг доверия Стерненко составляет уже почти 8% – вполне достаточно для начала политической карьеры.

Формирующийся культ личности политзаключенного №1 хорошо вписывается в процесс поиска нового лидера для «младопатриотов». Эта ниша оказалась вакантной после ухода из политики бывшего фронтмена партии «Голос» Святослава Вакарчука. На эту роль некоторое время претендовал бывший российский политзаключенный Олег Сенцов, ныне участвующий в движении в защиту Стерненко. Идет борьба за лидерство и в самой партии «Голос» – между официальной преемницей Вакарчука Кирой Рудик и более радикальным крылом, склонным поддержать Стерненко.

Порошенко против Зеленского

Для лидера умеренной национал-патриотической оппозиции Петра Порошенко ситуация складывается неблагоприятно. С одной стороны, его монополии на патриотизм угрожают молодые силы из группы поддержки Стерненко – удержать их под своим крылом у него явно не получается. С другой – поворот в политике Зеленского, сделавшего ставку на патриотическую мобилизацию против пророссийских политиков и олигархов, неизбежно ведет их к конкуренции за одного избирателя.

Образ Порошенко как единственного проукраинского политика, которому противостоят разномастные пятые колонны Москвы, блекнет на фоне эффективных ударов Зеленского по позициям лидера пророссийского лагеря Медведчука. При Порошенко лидер ОПЗЖ был неприкосновенным посредником в переговорах с Москвой, скупал активы и телеканалы. При Зеленском Медведчук отстранен от переговорного процесса, его медиаимперия разгромлена, под санкциями оказались даже его самолеты, на которых он ранее беспрепятственно летал в Москву.

Более того, «Украинская правда» сообщает, что правоохранители сейчас усиленно работают над тем, чтобы доказать причастность окружения Порошенко к бизнес-схемам Медведчука. Тревогу в лагере бывшего президента выдает то, как спешно он переписал на себя де-факто принадлежавший ему телеканал «Прямой», опасаясь, что тоже может попасть под санкции.

В борьбе за звание главного патриота Украины Порошенко рассчитывает на серьезные проколы Зеленского по патриотической линии. В частности, большие надежды возлагаются на публикацию расследования группы Bellingcat по делу о якобы имевшем место провале спецоперации СБУ против боевиков ЧВК «Вагнер» из-за саботажа в высшем руководстве страны (известно, что Порошенко дал свой комментарий представителю Bellingcat Кристо Грозеву).

Также на стороне Порошенко играют его личная харизма, имидж спасителя страны в тяжелые военные годы и идиосинкразия национал-патриотического избирателя по отношению к Зеленскому, которую трудно преодолеть даже самыми радикальными шагами. В рейтингах Порошенко стабильно занимает вторую позицию, и вытеснить из своей ниши его будет непросто.

Спорные размены

Атаковавшие офис президента радикалы вряд ли могут считаться группой поддержки Порошенко, но на Банковой все равно убеждены, что акции в защиту Стерненко инспирированы политтехнологами экс-президента. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил в эфире канала «Украина 24»: «Была попытка политического давления с помощью такой акции. Безусловно, по моему мнению, можно назвать Петра Алексеевича Порошенко как ее ключевого организатора».

Депутаты от «Слуги народа» обвиняют своих коллег от фракций ЕС и «Голос» в том, что они зазывали людей на акцию, приведшую к вандализму (депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин принимал участие и в самой акции протеста). В целом публичная риторика власти направлена на то, чтобы изобразить протестовавших маргинальными хулиганами, нанятыми Порошенко. Однако подобные обвинения основаны лишь на косвенных доказательствах: на патриотические акции часто ходят одни и те же люди, в том числе и из аффилированных с Порошенко структур.

В офисе президента не хотят признавать, что, несмотря на свою новую политику, Зеленский остается чужим для национал-патриотов. Чтобы удерживать власть, ему необходимо балансировать между двумя полюсами украинской политики, и чрезмерный крен в одну из сторон может развалить всю шаткую конструкцию. Отключив каналы Медведчука, Зеленский лишает популярного источника информации жителей русскоязычного юго-востока – тех самых умеренных русскоязычных обывателей, чьи голоса в значительной степени сделали его президентом. Ради спорного прироста на западе он гарантированно теряет на востоке.

Акции протеста, ставящие под сомнение власть президента, какими бы маргинальными они ни были, раздражают Зеленского. Его беспокоит, что, несмотря на первое место в рейтингах, его сторонники не готовы выходить на митинги в его поддержку. Улицы у Зеленского нет, у него есть полиция, но применить полицию против улицы – значит окончательно порвать с наследием Майдана и уподобиться Януковичу.

Человеком, выверяющим пределы необходимых полицейских мер в команде Зеленского, остается бессменный глава МВД Арсен Аваков – пожалуй, главный бенефициар погрома на Банковой, во время которого полиция вела себя с протестующими очень сдержанно. По мере того как Зеленский втягивается в санкционную конфронтацию со старыми элитами, он оказывается все более зависимым от силовой вертикали. Особенно с учетом того, что многие из его последних громких решений имеют очень шаткую юридическую основу.

В начале марта Аваков дал несколько интервью, где четко продемонстрировал, что поддерживает правый поворот Зеленского. «Зеленский сделал то, на что не решился Петр Алексеевич. Зеленский сделал то, что многие настоящие патриоты Украины ждали от этой власти, от власти Украины. Зеленский принял решение, которое серьезно нас защищает», – говорил он в беседе с Дмитрием Гордоном. Аваков не собирается смягчать позицию и в отношении уличных радикалов: он однозначно дал понять, что не считает Стерненко героем («не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря»), против организаторов акции на Банковой открыты уголовные дела.

Все это порождает слухи о новом усилении позиций Авакова и его претензиях на пост премьер-министра. А битые стекла и оскорбительные граффити на здании офиса президента прекрасно демонстрируют, чего стоит власть Зеленского без силовой подпорки, которую ему гарантирует его бессменный министр.