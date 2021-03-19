Противостояние США и России: что Путин еще сможет сделать против Украины?

Россия в своей войне против Запада и Украины (которую Путин назвал “западным проектом”) задействовала самый разный арсенал средств. Все они достигли своего стратегического предела.

1) Военные средства, помимо ракет и авиации, достигли предела в Дебальцеве.

2) Политические диверсии, информационные и кибератаки достигли предела после итогов выборов президента США.

3) Внедрение агентов влияния в США и в Украине также достигло известного предела.

4) Организация терактов, вероятно, достигло предела, столкнувшись с противодействием украинских спецслужб.

5) Экономическое давление на Украину и Европу достигло предела в провале проекта Северный поток-2.

Когда агрессор достигает стратегического предела в войне, он начинает проигрывать. Это известная истина. Порыв не терпит перерыва. Значит, чтобы продолжать войну с надеждой на победу, Россия может использовать только те средства, которые его еще не достигли. Осталось только полномасштабное военное вторжение с использованием авиации, ракетно-бомбовых ударов и тд.

Когда и при каких условиях Путин готов пойти на этот шаг? Это зависит от его психологии и его оценки ситуации, прежде всего, угрозы для осуществления своих целей. Если цель Путина – сохранить власть, то теоретически он может на некоторое (вероятно, немалое) время продлить свое правление и без продолжения войны. Если же он движим некой идеей и волей к господству за пределами РФ, то он пойдет на обострение в тот момент, который сочтет удачным или решающим, последней возможностью.

По итогам его недавних заявлений, можно предположить, что им движет ощущение своего величия и некой миссии: Россия на пике развития, у нее огромный потенциал из-за привычки смешения кровей (читай: завоевания территорий), но его хотят сдержать и т.д.. Уровень этих заявлений и сумбурность мыслей говорит о том, что их автор – сам Путин.

Такая неадекватная самооценка характерна для социопатов. Эту черту Путина прямо отмечает в своем докладе “Внутри путинского мозга” американский психиатр, профессор Калифорнийского университета Джеймс Фэллон, изучающий диктаторов и преступников. Речь может идти о свойствах личности, либо уже об антисоциальном расстройстве личности.

Принимая решения, в том числе судьбоносные для себя и окружающих, социопаты сталкиваются с глубокими когнитивными нарушениями:

Их планирование ограничивается избавлением от текущего дискомфорта и снижением напряжения посредством достижения желаемых в данный момент целей. Это особенно актуально, когда они рискуют показать себе и окружающим свою слабость.

Они не осознают своих чувств, кроме контрастных состояний гипоманикального возбуждения, триумфа, а также приступов гнева и ярости, связанных с фрустрацией их эгоистических желаний. На эмоциональные сложности они реагируют импульсивно

Их ключевое убеждение (core belief) – что надо всегда оставаться хищником, чтоб не стать жертвой. Когда нечто угрожает их доминирующему статусу, то оценка тактических рисков уходит на второй план

Они не способны учиться на своих ошибках. Их когнитивная импульсивность связана с невозможностью нейтрализовать те поведенческие шаблоны, которые приводят к негативным последствиям

У них также наблюдается повторение своих неудач, подкрепленное идеализацией прошлого и девальвацией современности

Они редко могут трезво оценить вероятность наказания, их отличает вера в фарт

У террористов с этим расстройством личности ярая агрессия может быть результатом скрытых страданий из-за ощущения, что они навсегда останутся изгоями в изоляции

Даже если решения принимает не только Путин, но и другие участники “бункера” (не более 10 человек), то для этой тесной группы характерно групповое мышление, а вернее групповая эмоция: враг, дескать, будет разбит, победа будет за нами. Этому способствовал долгий ряд событий. Практически безнаказанная аннексия Крыма и война на Донбассе. Вмешательство во внутреннюю политику США, в том числе “операции влияния, направленные на очернение кандидатуры президента Байдена и демократической партии, поддерживающие бывшего президента Трампа, подрывающие доверие общества к избирательному процессу и обостряющие социально-политические разногласий в США” в ходе последних выборов, невиданный масштаб кибератак и кибершпионажа, результат которого неизвестен даже американцам.

Все это до недавнего времени сходило с рук Путину и подняло его прежде всего в его собственных глазах и глазах окружения до неземных высот. Угрозы США просто за один день ввергнуть Россию в каменный век, это падение будет восприниматься Путиным как нестерпимое.

Теперь, когда Украина принимает ответные меры, а администрация Байдена готовится нанести ответный удар, образ Путина-триумфатора может оказаться втоптан в грязь. От остроты этого удара будет зависеть импульсивность принятия решения насчет уже подготовленной и практически открыто анонсированной атаки по Украине. В “бункере” опасаются, что о киберударе станет известно достаточно широко и он будет унизительно болезненным. “Акелла промахнулся”. В этом случае в качестве минимальной ответной меры Кремлем, вероятно, рассматривается захват Мариуполя.

Можно провести аналогию между бункером Путина и бункером Гитлера, которого умнейшие генералы до конца не могли убедить в неизбежности поражения. Дело было не столько в его способностях как главнокомандующего, сколько в неспособности воспринять факт, который выбивает почву из под ног антисоциальной личности, склонной оправдывать свои преступления некоей великой целью. Ведь, в его сознании, регрессировавшем до примитивного, неизбежность поражения будет означать, что он никакой не мессия, и даже не великий злодей, а просто уголовник. Гипертрофированное эго не может выдержать этого и потому блокирует сознание.

Однако, российские генералы и сами вполне безрассудны. Так, авторитетный военный эксперт генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский в эфире передачи Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 28.02.2021 заявил следующее: “В черноморском регионе, если американцы сподвигнут Украину на какую-нибудь провокацию это может привести к очень непредсказуемым результатам, поэтому там нам надо значительно более жестко противодействовать американцам и их союзникам. <…> если Украина действительно устроит стрельбы оперативно-тактическими ракетами, то во-первых а) нужно действительно их перехватить b) нужен нанести удар по позициям этих ракет на украинском полигоне”.

Тут не выдержал даже Соловьев. Но генерал был неуклонен: “Эскалация с американцами это одно, а вот долбануть по нашим украинским партнерам, которые совсем голову потеряли – это совершенно не то, и я абсолютно уверен, что американцы, несмотря на всю их воинственность воевать за украинцев точно не пойдут”.

Добавим, что об этой воображаемой угрозе Крыму со стороны Украины совсем недавно снова заговорили пропагандистские ресурсы РФ. Если сопоставить эти два факта с российской риторикой о необходимости превентивного удара, то мы получим одно из возможных направлений российских провокаций.

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Если до осени обострения не произойдёт, то главное плановое военное мероприятие России – учения Запад-2021, на территории Беларуси и РФ. В РФ уже анонсировали, что на этих учениях будут отрабатывать зачистки городов. Сценарий будет отличаться от Запад-2017, которые проходили в 3-х областях Беларуси на границе с Балтийскими странами. Но и в этот раз наверняка 1) учения будут скрытой мобилизацией для подготовки возможности вторжения в Украину, 2) параллельно с ними, как и в тот раз, пройдут не анонсированные учения по всей стране с задействованием ядерной триады. Учения пройдут накануне выборов в Госдуму. Многие зависит от прогнозов накануне “”выборов””, точнее реакции населения на уже сейчас очевидный характер массовых нарушений прав избирателей, о которых они все чаще вспоминают на фоне кризиса.

Однако, кибератаки США нацелены в том числе на то, чтоб показать уязвимость тыла РФ. Тогда приступ ярости в Кремле понятен по своим мотивам, но не предсказуем по последствиям.

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Путин и без того боится заговора и саботажа со стороны широкого правящего класса, для которого, вместо фактора стабильности, он становится фактором риска. Особенно важно это сейчас, накануне выборов в Госдуму. Они должны были стать важнейшим этапом в осуществлении базового сценария сохранения власти – переизбрания Путина на выборах президента, вероятно, досрочных в 2022 году, пока ситуация не ухудшилась для него слишком сильно. Президентская администрация хочет провести выборы в штатном режиме и сохранить конституционное большинство Единой России в Госдуме. Сегодня это становится все сложнее – система теряет управляемость.

Символической чертой, так сказать, предвыборной, кампании является новелла АП РФ – появление по сути откровенно национал-социалистической партии “СР-За Правду” во главе с террористом Захаром Прилепиным, призванной “откусить” у КПРФ, казалось бы и так контролируемой Кремлем, часть электората и получить несколько мест в Госдуме. Впрочем, даже КПРФ проводит аналогичную риторику и давно призывает “признать Донбасс”. По инициативе Прилепина, поддержанной в неких высоких кабинетах, недавно в России обсуждалось возвращение на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Предположительно, некая часть бюрократии испугалась этого символа и предложила в ответ установку памятника Александру Невскому.

Было организовано “публичное голосование”, которое, тем не менее, остановил мэр Москвы Сергей Собянин. Возможно, это была его личная инициатива, поскольку он каким-то чудом остается, пожалуй, наименее “замаранным” членом кремлевской команды и не оставляет надежд в какой-то момент стать преемником Путина. Такая чехарда указывает, вероятно, на небывалую несогласованность государственного и пропагандистского аппарата, которая сама по себе является угрозой проведению “выборов в штатном режиме”.

Разложение достигло самой верхушки администрации президента, политический блок которой занят скорее бизнесом и работает в реактивном режиме. В регионах растет своего рода коррупционный сепаратизм, когда местная бюрократия действует без оглядки на последствия для федерального центра. Яркий пример – оккупированный Крым. Аксенов, под крышей руководителя Росгвардии Золотова, зампреда правительства РФ Хуснуллина и других, устроил бесконтрольную застройку полуострова, который и без того обезвожен, провоцируя рост социальной напряженности. Даже в Росгвардии есть недовольство в связи с коррупцией и, как следствие, некачественной комплектацией личного состава, которая подтверждается уголовными делами о распиле при закупке формы для бойцов.

Не менее неприятен для Кремля и рост социального недовольства и раздражения населения, чье финансовое положение все более страдает от политики Кремля и его неспособности справиться с последствиями пандемии. Кроме того, можно только догадываться по какому сценарию пойдет дальше мутация вируса и какой урон он может нанести стране. Еще в декабре в РФ одобрили закон о госрегулировании цен на некоторые продукты, но пока что его не применяют, поскольку в правительстве понимают, что это наверняка приведет к дефициту товаров.

В феврале Путин предложил также подумать над сертификатами на продукты для бедных – дескать, этот вопрос не так актуален, как в разгар пандемии, но «подумать над этим можно». С одной стороны для самой бедной части населения такая мера, если она будет введена, станет позитивной, но вместе с тем талоны на питание и пустые полки – это очень яркие символы “разрухи перестройки”, на преодолении которой во-многом построен путинский миф о стабильности.

Уже сегодня можно констатировать, что этот миф дал трещину. Фильм Навального о Дворце Путина заставил колеблющихся и даже сторонников задуматься. Разумеется, режим давно готовится к этому увеличением силового аппарата и закручиванием гаек, типа намечающейся блокировки ютуба и фейсбука. Однако эффект от этого будет обратный. Эксперты прогнозируют радикализацию протестного настроения среди 20-25% населения с переходом к жесткому противостоянию.

Богдан Тимчасовий, специально для PolitUA