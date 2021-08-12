“Не до Якутии нам сейчас – Греция горит”. Как Кремль “забил” на своих граждан

В Якутии выгорают целые села, много погибших животных. Тем временем руководство России отправляет технику тушить пожары в Греции и Турции.

В Якутии выгорают целые села, много погибших животных. Дымом от якутских лесных пожаров заволокло соседние регионы: Красноярский край, Иркутскую область, Туву, Бурятию и даже города Урала.

В Красноярске сохраняется режим «черного неба», в атмосферном воздухе не рассеиваются вредные примеси, вылет рейсов из местного аэропорта задерживаются из-за задымления.

Чтобы выпросить помощи в тушении лесных пожаров, охвативших Якутию, обращаются к Ди Каприо и записывают видео с детьми. Видео с местными жителями, борющимися с огнем ковриками и ветками, не помогло…

Тем временем руководство России отправляет свои пожарные самолеты тушить пожары в… Греции и Турции. А свои территории продолжают пылать.

Власти России утверждают, что сгорело 6,6 млн гектаров леса. Неофициально, площадь уже превышает 8 млн га. Но даже если говорить о 6,6 млн га то это площадь Литвы, это две Молдовы, это три Израиля.