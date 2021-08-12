Боль непризнания: Кремль пытается убедить в законности оккупации Крыма

Россия делает все возможное, чтобы сгладить и притупить боль, хотя бы временно, от непризнания международным сообществом Крыма как территории России, а так же приближающимся форумом «Крымская платформа».

Тема непризнания международным сообществом Крыма как территории России, а так же приближающаяся «Крымская платформа» являются очень больными темами для нынешней российской власти. И она делает все возможное, чтобы эти острые темы сгладить и притупить боль, хотя бы временно.

Для собственного успокоения, а также “поставить галочку” перед “выборами” в Госдуму в Крым 12 августа поехал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров – он же второй номер в списке “Единой России”.

Выступая в рамках так называемого арт-кластера «Таврида» Лавров использовал для того, чтобы в очередной раз ретранслировать пропагандистские нарративы, направленные против Украины.

В частности, глава МИД РФ уже успел назвать международный саммит «Крымская платформа» очередным шабашем, на котором “Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти”.

Кроме того, по мнению Лаврова, Александр Лукашенко, который заявил, что Беларусь признает Крым российским лишь после того, как там начнут работать все российские олигархи, должен помнить о том, что полуостров, якобы, часть России, которая часть союзного государства с Беларусью.

Фактически, Сергей Лавров принуждает Александра Лукашенко признать оккупированный Крым российским, как де-факто, что лишний раз демонстрирует, куда более натянутые отношения между Москвой и Минском, нежели выставляется на всеобщее обозрение. Да и сама фанатичность навязать Крым Беларуси именно в подобном формате, говорит об остром комплексе неполноценности оккупантов, продолжающих делать вид, что краденное это их собственность.

Особый цинизм этого выступления заключался в том, что оно было произнесено в рамках гуманитарной темы (арт-фестиваля). То есть, российские официальные лица используют любую возможность посетить оккупированную территорию, для создания очередной видимости легитимности её оккупации.