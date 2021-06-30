Чехия требует от России денежной компенсации за взрывы на складах

Всего убытки оценили в 650 млн крон, а это $35.400.000.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек передал дипломатическую ноту послу России Александру Змиевском с требованием полной компенсации ущерба, причиненного взрывом во Врбетице 16 октября 2014 года.

Об этом сообщает idnes.cz.

Всего убытки оценили в 650 млн крон, а это $35.400.000.

350 млн крон – $16.400.000 – компенсаций пойдут для муниципалитетов и области и 300 000 000 – $14 млн – для отдельных граждан.

17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов, связанных с российскими спецслужбами. Причиной таких мер стало подозрение в причастности Главного управления разведки Генштаба России к взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Полиция Чехии объявила в розыск двух агентов, которые в октябре 2014 года въехали в страну с паспортами граждан России на имена Александр Петров и Руслан Боширов и пробыли там 5 дней – до первого взрыва во Врбетице.