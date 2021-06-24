“Не рой яму ближнему своему”: вспышка COVID в России – заслуга российских властей

Нынешняя вспышка COVID-19 в России – результат необдуманных действий Кремля, который “закрыл” россиян внутри страны перед курортным сезоном.

Нынешняя вспышка COVID-19 в России – результат необдуманных действий Кремля, который “закрыл” россиян внутри страны перед курортным сезоном.

Об этом в своем блоге в ТГ-канале пишет журналист Игорь Соловей.

Журналист напомнил, что Россия сейчас начинает открывать авиасообщение с туристическими странами, с которыми раньше связь была закрыт по политическим мотивам (хотя мотивировалось борьбой с COVID) – Кремлю или не нравилась их сотрудничество с Украиной (как в случае с Турцией). Или Москва так наказывала за отказ покупать российскую вакцину СпутникV (как в случае с Доминиканой).

Что интересно – это открытие авиасообщения сейчас осуществляется на фоне вспышки COVID в самой РФ, особенно в Москве.

“Кремль сам себя загнал в ловушку, фактически замкнув населения на начало лета внутри страны. Россияне массово возмущаются, что не могут отдохнуть в РФ – и из-за низкого сервис, и из-за аномально высокие цены. Ходят целые истории о дурдом с ценами в Сочи и традиционный провал с сервисом в нашем Крыму еще до паводка”, – написал он.

При этом сами россияне уже в шоке от СпутникаV за высокого уровня летальных случаев от вакцинации ним (причины таких случаев тщательно скрываются) и за его неэффективности.

“На уровне среднего и выше класса россиян существует стойкое убеждение, что СпутникV – это пипец… Поэтому это повлекло массовые отказы от вакцинации – в ответ власть применяет репрессивные меры властей, направленные на принудительное вакцинации”, – рассказывает журналист.

“В принципе ничего нового – Кремль давно привык свободно распоряжаться не только отдыхом, но и жизнью нации терпил”, – считает Соловей.

Как сообщалось, российская вакцина довела премьера Словакии до отставки – Игорь Матович покинул пост в связи с кризисом вокруг закупки российской вакцины от коронавируса.