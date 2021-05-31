Образование в Украине – оружие против «русского мира»

“Людей будущего” будут готовить на советской базе

Президентский университет будет расположен на территории Национального комплекса “Экспоцентр Украины” (ВДНХ) в Киеве.

Строительство Президентского университета обойдется в 7,2 млрд гривен.

Об этом сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет на форуме “Украина 30. Образование и наука”, сообщает “Интерфакс -Украина”.

По его словам, он будет расположен на территории Национального комплекса “Экспоцентр Украины” (ВДНХ) в Киеве.

“Территориально локация – это 16 га на ВДНХ … В целом развитие Президентского университета совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно”, – сказал Шкарлет.

Территория университета будет занимать 16 га, общая площадь застройки – 25,8 тыс. кв. м. На его территории будет 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Напомним, что 31 мая президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении Президентского университета, который, по его словам, будет готовить “людей будущего”.

Подписанным указом Зеленский поручил Кабинету министров разработать концепцию реализации проекта “Президентский университет” и организовать его материальное и финансовое обеспечение, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

ВДНХ расшифровывается как “Выставка достижений народного хозяйства”. Идейным вдохновителем создания выставочного центра был Первый секретарь ЦК Компартии Украины Никита Сергеевич Хрущев. Он лично делал доклад руководителю СССР Иосифу Сталину относительно проекта, в котором доминирующим элементом должен был стать самый высокий и самый большой в Украине и Европе памятник вождю Советского Союза.

Строительство продолжалось 6 лет, а официальное открытие выставки состоялось 6 июля 1958. Красную ленту лично перерезал Николай Подгорный – первый секретарь Центрального Комитета Компартии Украины.

Накануне открытия она переименована в Выставку передовых достижений народного хозяйства УССР. За время существования ее название неоднократно менялось. После обретения Украиной независимости получила название Национальный комплекс «Экспоцентр Украины».

Сейчас находится в юридическом подчинении Государственного управления делами президента Украины. Действует полностью на самоокупаемости. Из государственного бюджета не финансируется.