США отказываются от санкций против Северного потока-2. Что это означает?

Байден просто констатировал очевидный факт, свершившийся до него: трубопровод почти достроен, смысла ссорится из этого с ключевым союзником в Европе, нет.

Байден уже лично заявил, что санкций против строительства Северного потока-2 не будет. Зрада или перемога, как это трактовать?

Это совсем не личное поражение Байдена, как заявил Владимир Зеленский: американский президент просто констатировал очевидный факт, свершившийся еще до него: трубопровод почти достроен, смысла ссорится из этого с ключевым союзником в Европе, нет. Тем самым подкладывая Меркель свинью накануне выборов в Германии, пишет аналитик Агентства международных исследований Игорь Соловей в своем Telegram-канале.

Вместо это выбрана другая тактика: дать русским потратиться на газопровод. А затем создать кучу препятствий для его запуска. Так что СП-2 станет бесполезным куском трубы в море. Как до него стал «Южный поток» и «Турецкий поток».

Тем более, что финансово ни Германия, ни Запад не теряют ничего. Ведь Газпром взялся финансировать строительство газопровода на территории Германии за свои же деньги. При чем интересно: Газпром эти деньги взял… у немецких же банков! А по условиям возврат денег не связан с заполняемостью трубы газом. Так что немецким кредиторам все равно дальнейшая участь СП-2, пусть он даже на следующий день после запуска сгниет.

В этой ситуации потеряет только российский народ: друзья Путина, которые паразитируют на геополитических идеях – Ротенберги, Тимченко и другие, переведут деньги «Газпрома» в свой карман, построят очередной никому не нужный газопровод.

А на % от вырученных денег построят Путину очередной дворец в Геленджике.