Сопредседатель партии Зеленых Германии поддержал предоставление Украине оружия

Желание Украины получить оружие на фоне войны в Донбассе является обоснованным, считает сопредседатель партии Зеленых Германии Роберт Габек, который посетил Киев.

Сопредседатель партии немецких Зеленых Роберт Габек (Robert Habeck) заявил о том, что Украине трудно отказать в праве на получение оборонительных вооружений.

Об этом он сказал после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, которые состоялись в Киеве в понедельник, 24 мая, сообщает немецкий вещатель Deutschlandfunk.

При этом Габек отметил, что такая позиция не противоречит пацифистский позиции его партии. Мол, тот, кто хотя бы немного в курсе конфликта между “пророссийскими повстанцами” и украинской армией, не сможет заблокировать помощь Киеву минимум в обороне, цитирует политика Deutschlandfunk.

Также Габек подтвердил скепсис собственной партии по проекту трубопровода “Северный поток-2”, который должен поставлять газ из России в Германию. Сопредседатель Зеленых отметил, что строительство в Украине воспринимают как предательство, и, по его мнению, такое отношение является справедливым.

Немного скептически политик выразился относительно стремления Украины стать членом НАТО. По его словам, в этом вопросе Киеву требует запастись терпением, ведь Североатлантический альянс сам находится в стадии нормализации.

Также Украина, говорит Габек, все еще должна выполнить ряд условий для вступления в НАТО.

Следует отметить, что, по оценкам обозревателей, в этом году партия Габека имеет все шансы победить на выборах в немецкий парламент.

Кроме того, Зеленский рассказал о ситуации с безопасностью на Донбассе и приветствовал решение Габека посетить линию разграничения на востоке Украины.