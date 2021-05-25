Сопредседатель партии Зеленых Германии поддержал предоставление Украине оружия
Желание Украины получить оружие на фоне войны в Донбассе является обоснованным, считает сопредседатель партии Зеленых Германии Роберт Габек, который посетил Киев.
Сопредседатель партии немецких Зеленых Роберт Габек (Robert Habeck) заявил о том, что Украине трудно отказать в праве на получение оборонительных вооружений.
Об этом он сказал после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, которые состоялись в Киеве в понедельник, 24 мая, сообщает немецкий вещатель Deutschlandfunk.
При этом Габек отметил, что такая позиция не противоречит пацифистский позиции его партии. Мол, тот, кто хотя бы немного в курсе конфликта между “пророссийскими повстанцами” и украинской армией, не сможет заблокировать помощь Киеву минимум в обороне, цитирует политика Deutschlandfunk.
Также Габек подтвердил скепсис собственной партии по проекту трубопровода “Северный поток-2”, который должен поставлять газ из России в Германию. Сопредседатель Зеленых отметил, что строительство в Украине воспринимают как предательство, и, по его мнению, такое отношение является справедливым.
Немного скептически политик выразился относительно стремления Украины стать членом НАТО. По его словам, в этом вопросе Киеву требует запастись терпением, ведь Североатлантический альянс сам находится в стадии нормализации.
Также Украина, говорит Габек, все еще должна выполнить ряд условий для вступления в НАТО.
Следует отметить, что, по оценкам обозревателей, в этом году партия Габека имеет все шансы победить на выборах в немецкий парламент.
Кроме того, Зеленский рассказал о ситуации с безопасностью на Донбассе и приветствовал решение Габека посетить линию разграничения на востоке Украины.
“Высоко ценю это ваше решение. Вы сможете увидеть реальную картину российской агрессии против Украины. Надеюсь, увиденное вами на Донбассе будет способствовать усилению позиции вашей политической силы в поддержку Украины”, – отметил украинский президент.