Что должен был сделать пилот Ryanair? Алгоритм специалиста

Пилот “Аэрофлота”, командир А-320 Андрей Литвинов опубликовал на своей станице в Твиттере свой алгоритм поведения в такой ситуации.

Самолет авиакомпании Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, заставили приземлится в национальном аэропорту “Минск “. Пилоты сообщили, что диспетчер сообщил о получении некого сообщения о бомбе на борту.

Позже директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский заявил, что самолет Ryanаir, который посадили в аэропорту Минска, “заминировали солдаты ХАМАС”.

Александр Лукашенко также подтвердил, что выслал истребитель на перехват гражданского самолета.

Авиационный эксперт Вадим Лукашевич сообщил, что данные сайта Флайтрадра указывают, что экипаж самолета изменил траекторию полета – видимо до последнего собирался уходить от преследования истребителем, но в результате подчинился угрозам быть сбитым и повернул в сторону Минска, а не к Вильнюсу, который был ближе.

В свою очередь пилот “Аэрофлота”, командир А-320 Андрей Литвинов опубликовал на своей станице в Твиттере свой алгоритм поведения в такой ситуации.

“В свете последних событий, мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого “минируют”, а потом перехватывает истребитель? Отвечаю: