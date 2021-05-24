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Украинский “паспорт вакцинации” хотят запустить синхронно с ЕС

Сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.

Правительство Украины предварительно планирует запустить “паспорта вакцинации” с 1 июля синхронно с Евросоюзом.

Как сообщает “Европейская правда” со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на селекторном совещании под председательством президента в понедельник.

“Глава государства поинтересовался процессом подготовки “паспортов вакцинации”. Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском Союзе”, – говорится в сообщении пресс-службы офиса главы государства.

Напомним, сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.

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Совет ЕС 20 мая утвердил открытие границ для вакцинированных путешественников из третьих стран.

Совет ЕС также утвердил так называемый “механизм аварийного торможения”, который позволит временно ограничить все поездки в ЕС из третьих стран, если эпидемическая ситуация быстро ухудшается.

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