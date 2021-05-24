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Лукашенко придумал новые репрессивные законы против СМИ

Акция протеста в Минске на день рождение Александра Лукашенко.

Лукашенко подписал изменения в законодательство о СМИ и массовых собраниях, которые создают дополнительные основания для закрытия нелояльных СМИ и фактически запрещают протесты.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал изменения в законодательство о СМИ и массовых собраниях, которые создают дополнительные основания для закрытия нелояльных СМИ и фактически запрещают протесты.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на государственное информагентство БЕЛТА.

Закон о СМИ расширяет перечень информации, которую запрещено публиковать в СМИ и на интернет-ресурсах. В частности, это запрет на публикацию результатов соцопросов, касающихся общественно-политической ситуации, “проведенных без необходимой аккредитации”. Также не допускаются ссылки на “запрещенную” информацию.

Генпрокурор и областные прокуроры получают право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевых изданий, по которым “распространяется информация, направленная на пропаганду экстремистской деятельности или содержащая призывы к такой деятельности, а также другая информация, распространение которой может нанести ущерб национальным интересам”.

Для закрытия сайтов и СМИ Межведомственная комиссия по безопасности в информационном пространстве принимает решение о наличии на ресурсе такой информации.

Кроме как по решению суда, СМИ могут закрыть по решению Мининформа, например после двух письменных предупреждений в адрес юридического лица, выполняющего функции редактора/учредителя/владельца.

При этом так же могут заблокировать копию уже заблокированного портала.

Закон также предусматривает “минимизацию иностранного влияния” в информпространстве страны. “Независимо от времени создания СМИ, их соучредителями не могут выступать юридические лица, иностранцы и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием”, – пишет БЕЛТА.

СМИ могут лишить аккредитации за “нарушение установленного порядка аккредитации, или распространение информации, не соответствующей действительности и наносит ущерб репутации организации, аккредитовала журналиста, или противоправный поступок во время профессиональной деятельности”.

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Изменения в закон о массовых мероприятиях предусматривают, что любые массовые мероприятия требуют разрешения местных органов власти.

Запрещается “сбор, получение и использование средств и иного имущества, выполнение работ, оказание услуг для покрытия расходов, обусловленных привлечением к ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий”.

Запрещается освещение в реальном времени массовых мероприятий, проводимых “с нарушением установленного порядка” – в том числе для СМИ.

Местные органы власти и органы внутренних дел могут приостанавливать работу любых объектов и транспорта в местах проведения массовых мероприятий.

Устанавливается ответственность политических партий и общественных объединений за публичные призывы их руководителей и членов руководящих органов к проведению массового мероприятия до того, как на него получили разрешение.

Оба закона вступят в силу через месяц после опубликования.

На прошлой неделе в Беларуси заблокировали портал TUT.by, один из крупнейших независимых информационных ресурсов, а к редакторам пришли с обысками. В итоге 15 из них задержали.

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