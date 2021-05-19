Немецкие “зеленые” посетят украинский Донбасс

У Партии зеленых Германии неплохие шансы набрать большинство и выбрать нового канцлера на предстоящих выборах, и визит их главы в Украину – хорошая новость.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил новость о том, что Роберт Габек готов приехать в Украину с рабочим визитом, чтобы пообщаться с представителями правительства и заодно посетить линию разграничения на Донбассе.

Как сообщает “Диалог.UA”, на своей странице в Twitter Мельник опубликовал пост, дав понять, что визит одного из сопредседателей Партии зеленых Германии – важнейший сигнал солидарности с украинцами.

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Співголова 🇩🇪Партії Зелених Роберт Габек прийняв запрошення здійснити візит до України вже наступного тижня. Попереду – зустрічі з керівництвом 🇺🇦держави і поїздка на Схід до лінії розмежування. Це – надважливий сигнал солідарності з українцями. Danke #RobertHabeck🙏🏻 pic.twitter.com/cnfAPvrq3y — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 19, 2021

Украинский журналист Игорь Соловей прокомментировал эту новость в своем блоге на странице в телеграмм-канале.

Осенью в Германии пройдут выборы, и у Партии зеленых неплохие шансы набрать большинство и выбрать нового канцлера. Габек планирует четыре дня провести в Украине в период с 23 по 27 мая. Он приедет не сам, а с представителями своей партии, что является важным знаком поддержки Украины.

Журналист сообщает, что еще в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский пригласил Габека посетить Украину, но из-за коронавируса он визит свой отложил.

Соловей сообщает, что Габек встретится с президентом Украины и представителями Кабмина.

Также в его планах посетить линию разграничения на Донбассе в районе Мариуполя и Широкино.

Еще в начале мая 2021 года Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и Германией с каждым месяцем только ухудшаются. Он не исключает, что виной всему предвыборная кампания.

Напомним, экологи Германии решили подать иск в суд против строительства газопровода “Северный поток – 2”, который может сильно навредить экологии страны.