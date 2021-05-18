Новости

В Чернигове появится Мавзолей

В мавзолее также размещены четыре позолоченных скульптуры Яковишина – в 20 лет, 40, 60 и 80 лет. За основу усыпальницы был взят мавзолей Наполеона.

Герой Украины, генеральный директор аграрного ООО “Земля и воля” Леонид Яковишин построил в Чернигове собственную усыпальницу – мавзолей за 3 миллиона долларов.

Об этом он рассказал телеканалу “Суспільне.Чернігів”.

По словам Яковишина, на строительство ушло 10 лет. Саркофаг стоит 150 тысяч долларов, весит 23 тонны. Одна крышка из красного гранита – 2,5 тонны. Сейчас строительство мавзолея – на финальном этапе, оно обошлось в 3 миллиона долларов.

Читайте также  На Черниговщине осквернили надгробия павших на Донбассе украинских бойцов

Помимо всего прочего, в мавзолее также размещены четыре позолоченных скульптуры Яковишина – в 20 лет, 40, 60 и 80 лет.

“Проект мавзолея полностью моя задумка”, – сказал мужчина и добавил, что за основу усыпальницы был взят мавзолей Наполеона.

“Мавзолей будет открыт каждый день с 10 до 17 часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю”, – добавил аграрий.

Тоже интересно
Новости

На Черниговщине осквернили надгробия павших на Донбассе украинских бойцов

Новости

Новый премьер Гончарук задолжал большую сумму за коммунальные услуги

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

На Черниговщине осквернили надгробия павших на Донбассе украинских бойцов

Новый премьер Гончарук задолжал большую сумму за коммунальные услуги