В Чернигове появится Мавзолей

Герой Украины, генеральный директор аграрного ООО “Земля и воля” Леонид Яковишин построил в Чернигове собственную усыпальницу – мавзолей за 3 миллиона долларов.

Об этом он рассказал телеканалу “Суспільне.Чернігів”.

По словам Яковишина, на строительство ушло 10 лет. Саркофаг стоит 150 тысяч долларов, весит 23 тонны. Одна крышка из красного гранита – 2,5 тонны. Сейчас строительство мавзолея – на финальном этапе, оно обошлось в 3 миллиона долларов.

Помимо всего прочего, в мавзолее также размещены четыре позолоченных скульптуры Яковишина – в 20 лет, 40, 60 и 80 лет.

“Проект мавзолея полностью моя задумка”, – сказал мужчина и добавил, что за основу усыпальницы был взят мавзолей Наполеона.

“Мавзолей будет открыт каждый день с 10 до 17 часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю”, – добавил аграрий.