Три экологических катастрофы за неделю: Россия продолжает угрожать человечеству

Дряхлеющая инфраструктура сырьевой промышленности России продолжает давать сбои, порождая угрозы экологических катастроф. Сразу три разлива нефти и нефтепродуктов произошли в РФ в течение последней недели, причем крупнейший из них — в Ненецком автономном округе, стал причиной введения режима ЧС, пишет РБК.

11 мая местные жители обнаружили радужную пленку не реке Колва в Республике Коми. Выехавшие на место специалисты подтвердили, что в реку попала нефтесодержащая жидкость. На следующий день утечку признала местная дочка «Лукойла», выявившая разлив из трубопровода, качающего сырье от Ошского месторождения до Харьягинского.

Изначально объем разлива оценивали в 6-7 тонн, но в субботу, 15 мая, администрация Усинска заявила, что размер проблемы на порядок больше. Только на почке береговой линии реки Колвы оказалось 90 тонн смеси, в которую помимо нефти входят также парафины и другие примеси.

Местным жителям запретили забирать воду из реки, к которой срочно отправили более 200 сотрудников «Лукойла» и специализированных организаций. Приехавший на место глава республики Владимир Уйба заявил, что на работы может уйти две три недели. По словам местных жителей, которых опросила «Новая газета», нефть уже заходит в реку Усу, по которой двинется в Баренцево море. Преградить ей путь должны боны, но работы по их установке осложняет ледоход.

Практически одновременно с разливом в Коми стало известно о прорыве промыслового трубопровода на Карамовском месторождении, которое разрабатывает «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». В компании сообщили о «выходе траспортируемой жидкости (газ, вода и нефть) объемом 0,85 тонны» на площади 250 квадратных метров. Региональный главк МЧС РФ увеличил оценку разлива в 10 раз — 2,5 тысячи квадратов оказались загрязнены вытекшей из трубы смесью. Авария не сказалась на поставках нефти потребителям, угрозы водоемам и водозаборам нет, заявили в ведомстве.

Пока экологи и нефтяники подсчитывали ущерб природе, очередной разлив топлива произошел у «Норникеля». Из резервуара Таймырской топливной компании в городе Дудинка на севере Красноярского края произошла утечка 20 тысяч кубометров топлива. Причиной разлива стала коррозия резервуара, заявил Роспотребнадзор. В «Норникеле», который месяц назад выплатил в бюджет крупнейший в российской истории штраф за разлив 21 тысячи дизтоплива под Норильском, заверили, что ущерба окружающей среде нет.