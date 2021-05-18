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Три экологических катастрофы за неделю: Россия продолжает угрожать человечеству

Дряхлеющая инфраструктура сырьевой промышленности России продолжает давать сбои, порождая угрозы экологических катастроф.

Дряхлеющая инфраструктура сырьевой промышленности России продолжает давать сбои, порождая угрозы экологических катастроф. Сразу три разлива нефти и нефтепродуктов произошли в РФ в течение последней недели, причем крупнейший из них — в Ненецком автономном округе, стал причиной введения режима ЧС, пишет РБК.

11 мая местные жители обнаружили радужную пленку не реке Колва в Республике Коми. Выехавшие на место специалисты подтвердили, что в реку попала нефтесодержащая жидкость. На следующий день утечку признала местная дочка «Лукойла», выявившая разлив из трубопровода, качающего сырье от Ошского месторождения до Харьягинского.

Изначально объем разлива оценивали в 6-7 тонн, но в субботу, 15 мая, администрация Усинска заявила, что размер проблемы на порядок больше. Только на почке береговой линии реки Колвы оказалось 90 тонн смеси, в которую помимо нефти входят также парафины и другие примеси.

Местным жителям запретили забирать воду из реки, к которой срочно отправили более 200 сотрудников «Лукойла» и специализированных организаций. Приехавший на место глава республики Владимир Уйба заявил, что на работы может уйти две три недели. По словам местных жителей, которых опросила «Новая газета», нефть уже заходит в реку Усу, по которой двинется в Баренцево море. Преградить ей путь должны боны, но работы по их установке осложняет ледоход.

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Практически одновременно с разливом в Коми стало известно о прорыве промыслового трубопровода на Карамовском месторождении, которое разрабатывает «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». В компании сообщили о «выходе траспортируемой жидкости (газ, вода и нефть) объемом 0,85 тонны» на площади 250 квадратных метров. Региональный главк МЧС РФ увеличил оценку разлива в 10 раз — 2,5 тысячи квадратов оказались загрязнены вытекшей из трубы смесью. Авария не сказалась на поставках нефти потребителям, угрозы водоемам и водозаборам нет, заявили в ведомстве.

Пока экологи и нефтяники подсчитывали ущерб природе, очередной разлив топлива произошел у «Норникеля». Из резервуара Таймырской топливной компании в городе Дудинка на севере Красноярского края произошла утечка 20 тысяч кубометров топлива. Причиной разлива стала коррозия резервуара, заявил Роспотребнадзор. В «Норникеле», который месяц назад выплатил в бюджет крупнейший в российской истории штраф за разлив 21 тысячи дизтоплива под Норильском, заверили, что ущерба окружающей среде нет.

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