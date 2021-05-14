Семена Семенченко назвали организатором обстрела 112 канала из РПГ

СБУ сообщила о подозрении Семену Семенченко в организации обстрела одного из телеканалов.

Служба безопасности Украины раскрыла совершения террористического акта, а именно обстрела ООО «Информационное агентство« 112-канал », который произошел в июле 2019 года.

“Теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны”, – говорится в сообщении СБУ.

Для совершения преступления Семенченко привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования.

В июне 2019 Семенченко, вместе с сообщником, провел разведку местности вблизи здания телеканала. Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения.

Также Семен Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать.

Но затем для сокрытия лиц-исполнителей и организатора было принято решение совершить теракт путем обстрела здания телеканала с противотанкового гранатомета.

В ходе санкционированных судом обысков по местам жительства фигурантов дела в столице и Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали в ходе совершения преступления.