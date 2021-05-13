Крушение самолета АН-26 близ Чугуева с курсантами: названа основная причина

Экипаж взлетел с поломкой, однако руководители полетов не оказали практической помощи экипажу в дальнейших действиях для безопасной посадки самолета.

Основной причиной падения самолета АН-26 близ Чугуева Харьковской области в сентябре 2020 года, в результате которого погибли 26 военнослужащих, было разрешение на взлеты конвейерным способом.

Об этом сообщил начальник следственного отдела Государственного бюро расследований Украины Вадим Приймачок, передает “Интерфакс-Украина”.

“Основной причиной трагедии является незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме “Чугуев” на взлеты указанного самолета конвейерным способом. Такие разрешения происходили в течение последних четырех полетов перед трагедией, что фактически привело к тому, что во время захода на последний взлет, когда была обнаружена поломка системы ПРТ-24, свидетельствовавшая о некорректной работе левого двигателя, но из-за того, что происходил конвейер, указанная поломка не смогла обнаружена экипажем своевременно”, – сказал Приймачок.

По его словам, экипаж взлетел с этой поломкой, однако руководители полетов не оказали практической помощи экипажу в дальнейших действиях для безопасной посадки самолета.

“Вследствие того, что экипаж был недостаточно подготовленным к полетам ночью, при отсутствии помощи со стороны руководства, произошло его падение с последующими трагическими последствиями”, – отметил Приймачок.

Начальник следственного отдела ГБР отметил, что одной из причин этой трагедии была выдача начальником Харьковского национального университета Воздушных сил решений, а также утверждение указанных решений командующим Воздушных сил, предусматривавших выполнение отдельных упражнений самолетом АН-26Ш, которые не предусматривались руководством к эксплуатации указанным летательным аппаратом , а также документов, предусматривавших совместную подготовку курсантов-летчиков и курсантов-штурманов на одном самолете, что не гарантировало безопасности указанных полетов.

“Такие совместные подготовки курсантов-штурманов и курсантов-летчиков происходили и во время трагических события 25 сентября”, – добавил Приймачок.

По его словам, еще одной из установленных причин катастрофы является то, что во время учебных полетов руководство университета допускало полеты самолетов с превышением их допустимой взлетно-посадочной массы.

“В частности, происходили постоянные смешивания таких членов экипажа-курсантов и постоянные превышения количества курсантов на борту самолета. В нашем случае, что касается 25 сентября, на борту самолета вместо определенных нормативами десяти курсантов-штурманов в салоне самолета находились аж 20, то есть вдвое больше”, – пояснил Приймачок.

Он добавил, что предполагалось участие в полете еще двух курсантов.

Следствие установило, что еще одной из причин трагедии является незаконный допуск к выполнению полетов командира экипажа, не имевшего права в этот день выполнять полеты ночью, поскольку он не возобновлял навыков полетов ночью в течение более чем 11 месяцев, пояснил Приймачок.

“Соответственно, в этот день он не справился с ситуацией, поскольку не имел соответствующих навыков”, – сказал он.

Приймачок отметил, что еще одной из причин трагедии, установленных следствием, стало то, что в качестве помощников командира экипажа к выполнению полетов были допущены два курсанта-летчика четвертого курса, не имевших права выполнять указанные обязанности, поскольку были только на стадии прохождения соответствующей программы обучения и не завершили ее.

“Как установило следствие, все эти действия, а именно смешивание экипажей курсантов-летчиков и курсантов-штурманов, превышение их количества во время полетов, осуществление взлетов конвейером – делались ради экономии времени на полеты, а также экономии горючего, которого не хватало для обеспечения надлежащего выполнения программ подготовки летчиков и штурманов. Однако никоим образом, по нашему мнению, нельзя сопоставлять экономию считанных минут и литров горючего с жизнью 26 погибших военнослужащих”, – отметил он.

Приймачок сообщил, что за период следствия следователи ГБР совершили более 150 различных экспертиз, допросили более 70 свидетелей, родственников погибших как потерпевших, а также курсанта, выжившего в катастрофе.

Напомним, 25 сентября у Чугуева на Харьковщине упал самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ, выполнявший тренировочный полет. Погибли 19 курсантов третьего и четвертого курсов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ и 7 офицеров. Одному курсанту удалось спастись. Главными причинами катастрофы названы отсутствие действенного контроля за выполнением полетов со стороны должностных лиц Национального университета Воздушных сил, системные нарушения правил выполнения полетов, недостаточная профессиональная подготовка экипажа в чрезвычайных ситуациях.

По обвинению в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины) будут судить: