Из-за обстрелов в Израиле и секторе Газа погибли 90 человек

Новый этап эскалации между Палестиной и Израилем начался на фоне слушаний о принудительном выселении палестинцев из домов в Иерусалиме.

Количество погибших из-за обстрелов в Израиле и секторе Газа увеличилось до 90 человек, в том числе 19 детей.

По последним данным, в Израиле убиты пятеро взрослых, из которых только один военный, и двое детей 6 и 16 лет.

Потери с палестинской стороны – 83 человека, которых местное министерство здравоохранения называет гражданскими лицами. Среди убитых 17 несовершеннолетних и семь женщин.

Ранения получили более 480 палестинцев, пишет Al Jazeera.

Напомним, новый этап эскалации между Палестиной и Израилем начался на фоне слушаний о принудительном выселении палестинцев из домов в Иерусалиме, а также в преддверии празднования Израилем Дня Иерусалима. И Палестина, и Израиль считают этот город своим.

В ночь с 9 на 10 мая состоялись митинги палестинцев против марша израильских националистов по случаю Дня Иерусалима. Во время митингов произошли столкновения с правоохранителями, затем из соображений безопасности для посещения закрыли Храмовую гору – священное место как для мусульман, так и для иудеев.

Ракетные удары между Израилем и палестинским сектором Газа продолжаются с 10 мая.