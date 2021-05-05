Российская агентура в Украине: Александр Вилкул лично отчитывался перед Сурковым

Украинский политик Александр Вилкул, кандидат в президенты на выборах 2019-го года (второй номер партии ОПЗЖ на выборах в 2014-м и 2019-м годах) координировал свои действия напрямую с Кремлем. И отчитывался о работе в Украине перед помощником Путина в 2014-19 годах Владиславом Сурковым, который координировал вторжение в Украину, неоднократно бывал на оккупированных территориях, а также руководил созданием террористических организаций ЛДНР.

Это подтверждают аудиозаписи переговоров, которую Цензор.Нет передали источники, близкие к украинским спецслужбам.

Это разговор состоялся примерно 1-2 ноября 2014-го, сразу после проведения парламентских выборов.

“Теперь понятно, почему вокруг Вилкула структурировалась вся российская поддержка в Украине. В 2019-м его активно пиарил Шарий, например – вот еще одно доказательство для СБУ, кто на самом деле финансирует этого пророссийского пропагандиста. Думаю, Вилкул должен дать пояснения по своим контактам с Сурковым перед правоохранительными органами, такие вопросы надо изучать и передавать на рассмотрение в СНБО”, – считает главред издания Юрий Бутусов.

Очевидно, что Россия финансирует и управляет сразу несколькими политическими проектами в Украине, все это делает непосредственно Кремль. Пророссийские партии расшатывают Украину изнутри и продвигают выгодную РФ повестку, и все это по приказам из Москвы.

И сейчас на местных выборах Вилкул провел свою фракцию в Днепропетровский облсовет, и фактически его кандидат стал мэром Кривого Рога и контролирует горсовет.