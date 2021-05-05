Визит Госсекретаря США в Украину: с кем в Киеве встретится Блинкен

Глава МИД, премьер-министр и президент Украины – не полный перечень собеседников для Государственного секретаря США.

Сегодня, 5 мая, в Украину с визитом прилетает госсекретарь США Энтони Блинкен. Его прибытие ожидается поздно вечером, после 23:00, а официальная часть визита начнется 6 мая.

Об этом сообщает ZN.UA.

Согласно программе визита, первая встреча главного американского дипломата запланирована на 9:30 утра – с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. После получасовых переговоров они пройдут к Мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии.

Затем, в 10:35, Блинкен отправится на встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Встреча с президентом Владимиром Зеленским планируется в 11:30 и продлится около часа. По информации ZN.UA, также рассматривается возможность общения Блинкена с Зеленским тет-а-тет. Их совместная пресс-конференция запланирована на 12:40.

Намеченный на 14:15 круглый стол с представителями украинского гражданского общества, а также встреча с сотрудниками посольства США в Украине пройдет в виртуальном режиме.

После запланированных на 15:50 интервью СМИ Блинкен поедет в аэропорт.

Как уже сообщалось, вместе с главой Госдепартамента США Киев посетит и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд. По информации ZN.UA, о встрече с ней уже просили Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, Блинкен 5-6 мая впервые посетит Украину. Во время его визита, в частности, будут говорить об агрессии России, поставках в Украину американского оружия и изменениях в “Нафтогазе”.