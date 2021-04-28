Болгария нашла “русский след” во взрывах на своих складах

Уничтоженная взрывами продукция предназначалась для Грузии и Украины, заявили в прокуратуре.

Болгария нашла российский след в четырех взрывах на складах боеприпасов, которые произошли на территории страны в 2011-2020 годах.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь главного прокурора Сийка Милева, пишет местное издание BTV.

Первый взрыв произошел еще в ноябре 2011 года на складе, где хранилась значительное количество боеприпасов и взрывчатки. Они предназначались для экспорта в Грузию и принадлежали компаниям бизнесмена Емельяна Гебрева, которого позже дважды травили “Новичком”.

Два следующих случая произошли в 2015 году на одном и том же складе. Часть уничтоженной продукции также принадлежала вооруженной компании Гебрева.

Последний взрыв произошел в 2020 году на заводе “Арсенал” в городе Казанлык.

“Эти четыре взрыва схожи между собой и одновременно отличаются от других подобных случаев на арсеналах, произошедших в течение этого периода. Во всех четырех случаях расследования на месте событий не установило конкретных причин, которые привели к взрывам”, – сказала пресс-секретарь.

В каждом случае взрывам предшествовал пожар, который, как считает болгарское следствие, были умышленно инициированы для эвакуации людей, находившихся поблизости, и прикрытия диверсионных мероприятий. Детонация затем происходила дистанционно.

Bellingcat назвал взрывы на военных складах в Чехии операцией ГРУ РФ против Украины

“Уничтоженная взрывами продукция предназначалась для Грузии и Украины”, – заявили в прокуратуре.

Подозреваемыми в совершении диверсий стали шесть граждан России.

“Собранные на сегодня доказательства с высокой степенью достоверности позволяют делать вывод, что целью действий российских граждан было прекращение поставок специальной продукции в Грузию и Украину”, – сказала пресс-секретарь.

СМИ назвали восемь сотрудников ГРУ, которые пытались отравить “Новичком” болгарского бизнесмена.

Напомним, что в 2019 году журналисты установили восемь офицеров ГРУ РФ могут быть причастны к попытке отравления Гебрева. Во главе группы вероятно стоял генерал-майор Денис Сергеев (псевдоним – “Сергей Федотов»). В операции также участвовали еще не менее семи сотрудников ГРУ Сергей Лютенко ( “Сергей Павлов»), Петр Борисов ( “Георгий Горшков”), Иван Терентьев ( “Иван Лебедев”), Николай Ежов ( “Николай Кононыхин”), Алексей Калинин ( “Алексей Никитин”), Даниил Капралов ( “Даниил Степанов”) и Владимир Моисеев (“Владимир Попов»). Последний может также быть ключевым организатором неудавшегося государственного переворота в Черногории.