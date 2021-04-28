“Серьезный дефект”: Бразилия отказалась от российской вакцины

Регулятор контроля качества медпрепаратов Anvisa отметил риски применения препарата из-за отсутствия информации, гарантирующей его безопасность, качество и эффективность.
Власти Бразилии отказались от импорта российской вакцины против коронавируса “Спутник V”.
Об этом сообщает “Радио Свобода”.
Отмечается, что 26 апреля регулятор контроля качества медпрепаратов Anvisa отметил риски применения препарата из-за отсутствия информации, гарантирующей его безопасность, качество и эффективность.
Решающим проблемой, которую назвали в Anvisa, стало наличие аденовируса в вакцине и опасения, что он может воспроизводиться. Регулятор назвал это “серьезным дефектом”.
В Бразилии сейчас зарегистрировано 14,4 миллиона подтвержденных случаев и почти 400 тысяч смертей от COVID-19. Это второе по величине количество летальных случаев в мире после США. По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время 27,3 миллиона человек в Бразилии (около 13% населения) получили одну дозу вакцины.
Отметим, что в апреле Индия оказалась на второй позиции в мире по количеству случаев ковида, обогнав Бразилию.
“Спутник V” был одобрен в нескольких странах мира. Это вакцина на основе аденовируса человека, который вызывает простуду.
Напомним,
- Вакцина находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам.
- Венгрия уже начала использовать ее, несмотря на отсутствие одобрения от EMA. Словакия тоже заказала российскую вакцину, но приостановила применение, назвав полученную партию не соответствующей заявленным ранее критериям.
- В декабре прошлого года Турция отказалась от закупки “Sputnik V”, поскольку в ходе ее разработки отсутствует “хорошая практика”.
- Руководитель Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Кристи Виртумер-Хохе сравнила вакцину “Спутник V” с “русской рулеткой” и посоветовала не давать разрешений на его использование в экстренном порядке.