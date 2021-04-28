“Серьезный дефект”: Бразилия отказалась от российской вакцины

Власти Бразилии отказались от импорта российской вакцины против коронавируса “Спутник V”.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Отмечается, что 26 апреля регулятор контроля качества медпрепаратов Anvisa отметил риски применения препарата из-за отсутствия информации, гарантирующей его безопасность, качество и эффективность.

Решающим проблемой, которую назвали в Anvisa, стало наличие аденовируса в вакцине и опасения, что он может воспроизводиться. Регулятор назвал это “серьезным дефектом”.

В Бразилии сейчас зарегистрировано 14,4 миллиона подтвержденных случаев и почти 400 тысяч смертей от COVID-19. Это второе по величине количество летальных случаев в мире после США. По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время 27,3 миллиона человек в Бразилии (около 13% населения) получили одну дозу вакцины.

Отметим, что в апреле Индия оказалась на второй позиции в мире по количеству случаев ковида, обогнав Бразилию.

“Спутник V” был одобрен в нескольких странах мира. Это вакцина на основе аденовируса человека, который вызывает простуду.

Напомним,